विज्ञापन
विशेष लिंक

Video: बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने वाले सवाल पर BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने ऐसे किया रिएक्ट

Mithun Manhas reaction Viral: बांग्लादेश चाहती है कि उसके सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए लेकिन आईसीसीसी ने बांग्लादेश की अपील को ठुकरा दिया है जिसके बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से खुद को अलग करने का फैसला किया है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर बांग्लादेश बोर्ड के इस फैसले की अलोचना हो रही है. 

Read Time: 2 mins
Share
Video: बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने वाले सवाल पर BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने ऐसे किया रिएक्ट
Bangladesh risks T20 World Cup exclusion over venue stance
  • बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से T-20 वर्ल्ड कप के भारत में होने वाले मैचों में हिस्सा न लेने का निर्णय लिया है
  • बांग्लादेश ने अपने सभी मैच श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग की थी लेकिन आईसीसी ने इसे अस्वीकार कर दिया है
  • आईसीसी के निर्णय के बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से खुद को अलग करने का फैसला किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mithun Manhas reaction on Bangladesh's T20 World Cup stance:  बांग्लादेश ने टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने का फैसला किया है. बांग्लादेश टीम सुरक्षा को देखते हुए भारत आकर अपने वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलना चाहती है. बांग्लादेश चाहती है कि उसके सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए लेकिन आईसीसीसी ने बांग्लादेश की अपील को ठुकरा दिया है जिसके बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से खुद को अलग करने का फैसला किया है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर बांग्लादेश बोर्ड के इस फैसले की अलोचना हो रही है. 

वहीं, दूसरी ओर बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास से जब इस बारे में सवाल किया गया तो  बीसीसीआई अध्यक्ष ने इस सवाल को इग्नोर कर दिया. स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर में गुरुवार को मिथुन मन्हास से बांग्लादेश के फैसले को लेकर सवाल किया गया जिसपर बीसीसीआई अध्यक्ष ने रिएक्ट करते हुए सीधा जबाव नहीं दिया और कहा, मैं रायपुर में दूसरे टी20 मैच के लिए आया हूं" इतना कहने के बाद मिथुन मन्हास  मुस्कुराते हुए  आगे निकल गए.

दरअसल, ICC के मना करने के बाद, BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने ग्लोबल बॉडी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया. उन्होंने गवर्निंग बॉडी के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें भारत को पाकिस्तान के बजाय UAE में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने की इजाज़त दी गई थी. 

ESPNcricinfo के अनुसार, अमीनुल इस्लाम ने कहा, "जब पिछले फरवरी में एक देश ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दूसरे देश जाने से मना कर दिया था, तो ICC ने उनके लिए एक न्यूट्रल वेन्यू का इंतज़ाम किया था.  उस टीम ने अपने सभी चैंपियंस ट्रॉफी मैच उसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले थे.  वे एक ही ग्राउंड पर खेले, एक ही होटल में रुके. यह एक खास सुविधा थी."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
T20 World Cup 2026, Bangladesh, India, International Cricket Council, Bangladesh Cricket Board, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now