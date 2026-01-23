Video: बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने वाले सवाल पर BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने ऐसे किया रिएक्ट

Mithun Manhas reaction on Bangladesh's T20 World Cup stance: बांग्लादेश ने टी-20 वर्ल्ड कप न खेलने का फैसला किया है. बांग्लादेश टीम सुरक्षा को देखते हुए भारत आकर अपने वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलना चाहती है. बांग्लादेश चाहती है कि उसके सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए लेकिन आईसीसीसी ने बांग्लादेश की अपील को ठुकरा दिया है जिसके बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से खुद को अलग करने का फैसला किया है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर बांग्लादेश बोर्ड के इस फैसले की अलोचना हो रही है.

वहीं, दूसरी ओर बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास से जब इस बारे में सवाल किया गया तो बीसीसीआई अध्यक्ष ने इस सवाल को इग्नोर कर दिया. स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर में गुरुवार को मिथुन मन्हास से बांग्लादेश के फैसले को लेकर सवाल किया गया जिसपर बीसीसीआई अध्यक्ष ने रिएक्ट करते हुए सीधा जबाव नहीं दिया और कहा, मैं रायपुर में दूसरे टी20 मैच के लिए आया हूं" इतना कहने के बाद मिथुन मन्हास मुस्कुराते हुए आगे निकल गए.

दरअसल, ICC के मना करने के बाद, BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने ग्लोबल बॉडी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया. उन्होंने गवर्निंग बॉडी के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें भारत को पाकिस्तान के बजाय UAE में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने की इजाज़त दी गई थी.

ESPNcricinfo के अनुसार, अमीनुल इस्लाम ने कहा, "जब पिछले फरवरी में एक देश ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दूसरे देश जाने से मना कर दिया था, तो ICC ने उनके लिए एक न्यूट्रल वेन्यू का इंतज़ाम किया था. उस टीम ने अपने सभी चैंपियंस ट्रॉफी मैच उसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले थे. वे एक ही ग्राउंड पर खेले, एक ही होटल में रुके. यह एक खास सुविधा थी."