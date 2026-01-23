शार्क टैंक के जज अमन गुप्ता को आया गुस्सा, कंटेस्टेंट को दी धमकी, कहा- गुड़गांव में घुस के दिखा

शार्क टैंक इंडिया 5 में इंटरप्रेन्योर्स की एक टीम ने अपने हेल्थकेयर बिजनेस को पिच किया, जिसमें इंवेस्ट करने को लेकर शार्क्स के बीच झगड़ा हो गया. कुणाल बहल, अनुपम मित्तल, कनिका टेकरीवाल, अमन गुप्ता और मोहित जैन सभी शार्क्स पिच करने वालों से प्रभावित थे और इंवेस्ट करने के इच्छुक थे, लेकिन इसे लेकर वह आपस में ही भिड़ गए. बातचीत के दौरान पिच करने वालों ने अमन और मोहित को रिजेक्ट कर दिया. क्या थी पूरी कहानी और क्या हुआ आगे, चलिए आपको बताते हैं.

कॉस्मो की टीम में तीन को-फाउंडर डॉ. शिवांश भल्ला, अतुल जैन और हिमांशु मेवारा, गेटेड कम्युनिटीज के लिए एक हेल्थकेयर ऐप मुहैया कराते हैं. इसके जरिए लोग एम्बुलेंस बुला सकते हैं, डॉक्टरों और नर्सों से सलाह ले सकते हैं, लैब टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं, दवाएं ऑर्डर कर सकते हैं- सब कुछ एक ही जगह पर उपबल्ध होता है. उद्यमी RWA सोसाइटियों को अपना क्लाइंट बनाते हैं, जहां एक परिवार को सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए 99-299 रुपये के बीच पे करना होता है. पिच करने वालों ने कंपनी के 4 प्रतिशत के बदले 1 करोड़ रुपये मांगे.

शिवांश ने बताया कि वे अभी लुधियाना और हैदराबाद में काम कर रहे हैं, और अन्य शहरों में भी विस्तार करने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति अकेला रहता है और उसे कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है, तो उनका ऐप उन्हें सिर्फ एक बटन दबाने में मदद करेगा जो पड़ोसियों, उनके कॉन्टैक्ट्स, सोसाइटी में तैनात नर्सों और सोसाइटी में उपलब्ध एम्बुलेंस को अलर्ट करेगा ताकि वे जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंच सकें.

आपस में भिड़े शार्क टैंक के जज

पिच सुनने के बाद कनिका ने कहा कि BlinkIt जैसे बिजनेस भी अब एम्बुलेंस चला रहे हैं, और उनके पास खर्च करने के लिए काफी पैसा है, तो पिचर्स ने समझाया कि उनके पास सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि वे अस्पतालों के साथ टाई-अप के हिस्से के रूप में कोई कमीशन नहीं लेते हैं, जिसकी अनुपम ने तारीफ की. इसके बजाय, वे फार्मेसियों और पैथोलॉजिकल लैब के साथ अपनी पार्टनरशिप से पैसे कमा रहे हैं.

अनुपम और कनिका ने 10 परसेंट के लिए 1 करोड़ रुपये का ऑफर दिया. अमन और मोहित ने भी वही ऑफर दिया, कुणाल ने भी वही ऑफर दिया. पिच करने वाले अनुपम, कनिका और कुणाल को चाहते थे. कुणाल ने कहा कि वे 'मन की शांति' बेच रहे हैं और 99 रुपये में यह बहुत बढ़िया डील थी. शार्क्स के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई क्योंकि अनुपम मित्तल और अमन गुप्ता एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए.

अनुपम ने धमकी दी कि अगर पिच करने वाले एक मिनट के अंदर हां नहीं कहेंगे तो वह अपना चेक फाड़ देंगे, वहीं अमन ने कनिका पर ताना मारा, जिन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री से उनका कनेक्शन पिच करने वालों की मदद करेगा. उन्होंने कहा, कनेक्शन्स तो कभी के हैं. बात इतनी बढ़ गई कि पिच करने वालों को 'शार्क्स' से सोचने के लिए समय मांगना पड़ा.

अमन ने दे दी धमकी

पिच करने वालों ने स्टेज पर अमन और मोहित को रिजेक्ट कर दिया, इससे अमन नाराज हो गए. डील अनुपम, कनिका और कुणाल के साथ 9 परसेंट के लिए 1 करोड़ रुपये में फाइनल हुई. आखिर में अमन ने हंसते हुए कहा, "तू गुड़गांव में घुस के दिखा". इसके बाद जब पिचर्स ने उन्हें ऑफर करने के लिए थैंक्यू कहा तो उन्होंने नाराजगी में ‘शट अप' कहते हुए रिप्लाई किया.

