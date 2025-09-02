विज्ञापन
BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर के लिए जारी किया टेंडर, ये कंपनियां नहीं लगा सकेंगी बोली

Who Will be Team India new title sponsor: बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नए स्पॉन्सर की तलाश तेज कर दी है.

Team India new title sponsor:
  • बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नए टाइटल स्पॉन्सर के लिए रुचि पत्र आमंत्रित किए हैं
  • ड्रीम11 का बीसीसीआई के साथ 2023 से 2026 तक 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध था
  • बीसीसीआई 2025 से 2028 तक 140 मैचों के लिए 452 करोड़ रुपये की नई स्पॉन्सरशिप डील की तलाश में है
Team India new title sponsor: बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक नए टाइटल स्पॉन्सर के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. बोर्ड ने एक बयान में कहा, "भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड राष्ट्रीय टीम के प्रमुख स्पॉन्सर अधिकारों के लिए रुचि पत्र जारी करने की घोषणा करता है. " बता दें कि यह बदलाव ड्रीम11 की ओर से बीसीसीआई को सूचित किए जाने के बाद आया है कि वह अब स्पॉन्सर के रूप में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि संसदीय कानून ने वास्तविक धन-आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगा दिया है.

ये कंपनियां नहीं लगा सकेंगी बोली

बता दें कि BCCI ने अपनी जारी टेंडर में कहा, अल्कोहल, तंबाकू, सट्टेबाजी, रियल मनी गेमिंग (फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग को छोड़कर), क्रिप्टोकरंसी और पोर्नोग्राफी या जो कंपनी सार्वजानिक नैतिकता को ठेस पहुंचने का काम करे उस तरह के ब्रांड को इस बिड में शामिल नहीं किया जाएगा. BCCI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट कर यह जानकारी दी है. टेंडर भरने की आखिरी तारीख BCCI  ने 12 सितंबर तक निर्धारित की है तो वहीं,  बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर है.

ड्रीम11 का बीसीसीआई के साथ 2023 से 2026 तक चलने वाला 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 358 करोड़ रुपये) का डील था.  एक अन्य फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म, My11Circle के साथ मिलकर, दोनों कंपनियों ने भारतीय क्रिकेट टीम और आईपीओ के प्रायोजन के माध्यम से बीसीसीआई को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया.  

बीसीसीआई 452 करोड़ की नई जर्सी स्पॉन्सरशिप डील की तलाश में

दूसरी ओर NDTV के सूत्रों ने पुष्टि की है कि बीसीसीआई अब 2025 से 2028 तक 140 मैचों के लिए स्पॉन्सर ढूंढने की कोशिश कर रहा है. ड्रीम11 द्वारा बोर्ड को दिए गए भुगतान की तुलना में यह एक बेहतर अनुबंध होगा. यह स्पॉन्सर घरेलू और विदेशी दोनों द्विपक्षीय मैचों के साथ-साथ एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) और ICC द्वारा आयोजित बहु-टीम टूर्नामेंटों के लिए होगा. 

बीसीसीआई ने प्रत्येक द्विपक्षीय मैच के लिए 3.5 करोड़ रुपये और आईसीसी तथा एसीसी मैचों के लिए 1.5 करोड़ रुपये का लक्ष्य भी रखा है, जो ड्रीम11 से ज़्यादा है, लेकिन बायजू से मिलने वाले राजस्व से कम है. 

महिला वर्ल्ड कप से पहले स्पांसर मिलने का भरोसा
बीसीसीआई एशिया कप से पहले एक शर्ट प्रायोजक ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समय कम होने के कारण इसमें थोड़ी देरी हो सकती है. हालांकि, उन्हें महिला वर्ल्ड कप से पहले एक नई संस्था मिलने का भरोसा है.

