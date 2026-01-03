विज्ञापन
IPL 2026: मुस्तफिजुर रहमान पर KKR ही नहीं, ऑक्शन में इस टीम ने भी लगाया था जोर, IPL में इन टीमों का रह चुके हैं हिस्सा

Mustafizur Rahman KKR IPL 2026: बांग्लादेश के बाकी 6 खिलाड़ी रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, तंज़िम हसन साकिब, नाहिद राणा, शोरिफ़ुल इस्लाम और रकिबुल हसन उस बाज़ार में नहीं बिक पाये. 

Mustafizur Rahman Ruled Out From KKR Team for IPL 2026

Mustafizur Rahman Release From KKR IPL 2026: BCCI ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स से इंडियन प्रीमियर लीग के 2026 एडिशन से पहले बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने के लिए कहा है. पिछले महीने प्लेयर्स की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली की लड़ाई के बाद KKR ने 30 साल के इस लेफ्ट-आर्मर को 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस से 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. BCCI ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो KKR को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी चुनने की इजाज़त दी जाएगी.

16 दिसंबर को अबु धाबी में हुआ था ऑक्शन

IPL 2026 यानी IPL के 19वें सीज़न के लिए 16 दिसंबर को अबु धाबी में खिलाड़ियों की बोली लगी. 77 खिलाड़ियों के लिए जगह खाली थी जिनमें 31 विदेशी खिलाड़ियों के लिए जगह बनती थी. इनमें से 29 विदेशी खिलाड़ियों की बिक्री हुई. सभी 10 टीमों के पास इस खुले बाज़ार के लिए कुल बजट - 237.55 करोड़ रूपये का था जिसमें से कुल खर्च - 215.45 करोड़ रुपये हुए. कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को 13 खिलाड़ी खरीदने थे जिनमें 6 विदेशी खिलाड़ियों के लिए जगह थी. कोलकाता के पर्स में ₹64.30 करोड़ की रकम थी. 

बांग्लादेशी क्रिकेटर के लिए कोलकाता और चेन्नई में लगी थी होड़

बांग्लादेशी लेफ़्ट आर्म पेसर मुस्ताफ़िज़ुर रहमान के लिए बोली के दौरान चेन्नई और कोलकाता की टीमों में होड़ लग गई. आख़िरकार 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस वाले 30 साल के मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदकर उन्हें बांग्लादेश का IPL में सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया. मुस्ताफ़िज़ुर के नाम 126 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैचों में 7.20 की इकॉनमी के साथ 158 विकेट हैं. उनके नाम आईपीएल के 60 मैचों में 8.13 की इकॉनमी के साथ 65 विकेट हैं. 

बांग्लादेश के ये 6 खिलाड़ी नहीं बिके थे

बांग्लादेश के बाक़ी 6 खिलाड़ी रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, तंज़िम हसन साकिब, नाहिद राणा, शोरिफ़ुल इस्लाम और रकिबुल हसन उस बाज़ार में नहीं बिक पाये. 

बांग्लादेशी टीम के स्टार प्लेयर्स में मुस्तफिजुर रहमान की होती है गिनती

मुस्तफिजुर रहमान की गिनती बांग्लादेशी टीम के स्टार प्लेयर्स में होती है. मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. वह बांग्लादेश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं. मुस्तफिजुर ने 15 टेस्ट मैचों में 31 विकेट चटकाए हैं. जबकि वनडे इंटरनेशनल में 116 मैच में 177 विकेट लिये. T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनके नाम 126 मैच में 158 विकेट हैं. 

आईपीएल में 5 टीमों के लिए कुल इतने मैच खेले हैं मुस्तफिजुर

मुस्तफिजुर रहमान ने आईपीएल में 5 टीमों के लिए कुल 60 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 65 विकेट झटके हैं. मुस्तफिजुर रहमान दुनिया भर की क्रिकेट लीग में खेलते हैं. बात अगर उनके टी20 करियर की करें तो इस गेंदबाज के नाम 313 टी20 मैच में 398 विकेट हैं. मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रह चुके हैं. 

फैसले पर BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने शनिवार को PTI को यहां बताया, "BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने के लिए कहा है. अगर ज़रूरत पड़ी तो वे रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं. और रिक्वेस्ट करने पर, BCCI रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की इजाज़त देगा."

यह पूछे जाने पर कि BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स से ऐसा करने के लिए क्यों कहा है, उन्होंने जवाब दिया, "हाल के घटनाक्रमों की वजह से." देश में हाल ही में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या और भारत द्वारा वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताने के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर की भागीदारी को लेकर BCCI पर दबाव बढ़ रहा था.

