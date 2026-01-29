T20 WC 2026: क्या कोच पद से गौतम गंभीर की होगी छुट्टी? BCCI ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, '140 करोड़ क्रिकेट एक्सपर्ट'

BCCI on Coach Gautam Gambhir Removal T20 WC 2026: न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय (ODI) सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद, हेड कोच गौतम गंभीर के भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण गंभीर को प्रशंसकों और क्रिकेट विशेषज्ञों, दोनों तरफ कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और कई लोगों ने तो उन्हें कोच पद से हटाने तक की मांग कर डाली. हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने इन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है.

स्पोर्टस्टार को दिए एक साक्षात्कार में, सैकिया ने आलोचनाओं का मजेदार जवाब देते हुए कहा कि लोगों को अपनी राय रखने का पूरा हक है, लेकिन BCCI के पास क्रिकेट मामलों पर फैसले लेने के लिए सक्षम और काबिल लोग मौजूद हैं.

BCCI सचिव सैकिया ने कहा, "भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, और यहां हर कोई खुद को क्रिकेट विशेषज्ञ समझता है. हर किसी की अपनी राय होगी. यह एक लोकतांत्रिक देश है, और हम किसी को भी चुप नहीं करा सकते. मीडिया समेत सभी लोग अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं. सोशल मीडिया से लेकर पूर्व क्रिकेटरों तक, हर तरफ अटकलें और राय भरी पड़ी हैं."

उन्होंने आगे स्पष्ट किया, "लेकिन सच्चाई यह है कि BCCI के पास एक समर्पित क्रिकेट कमेटी है, जिसमें पूर्व क्रिकेटर शामिल हैं. वे ही सभी फैसले लेते हैं. चयन के लिए, हमारे पास पांच चयनकर्ता हैं, जो योग्य हैं. अंतिम निर्णय हमेशा इन समितियों और चयनकर्ताओं द्वारा ही लिया जाता है."

इससे पहले, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने में नाकाम रहती है, तो BCCI को गंभीर को हटाने जैसा "बड़ा और मुश्किल फैसला" लेना चाहिए.