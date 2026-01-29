अरिजीत सिंह से बॉर्डर 2 में गाने के लिए की गई थी जबरदस्ती, इसी वजह से लिया संन्यास? प्रोड्यूसर भूषण कुमार का जवाब

म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन सिंगर में से माने जाने वाले अरिजीत सिंह ने जब से फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला लिया है तब से अलग-अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. करियर के पीक पर ऐसा फैसला लेना लोगों के गले से नहीं उतर रहा है, ऐसे में कोई कह रहा है कि अरिजीत फिल्म इंडस्ट्री की लॉबी से परेशान हो गए थे, तो किसी ने अंदाजा लगाया है कि वो अब अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाएंगे. हालांकि सिंगर ने फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि आगे उनका क्या करने का इरादा है और यही बात लोगों को बेचैन कर रही है. इसी बीच हाल ही में एक खबर सामने आई है कि अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला ‘बॉर्डर 2' से जुड़ा है. हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन खबर क्या है हम आपको बताते हैं.

क्या अरिजीत सिंह ने जबरदस्ती गाया 'बॉर्डर 2' का गाना?

सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि अरिजीत से ‘बॉर्डर 2' का देशभक्ति गाना ‘घर कब आओगे' जबरदस्ती गवाया गया है. वैसे इस गाने में अरिजीत के अलावा सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़, विशाल मिश्रा और दिलीज दोसांझ ने भी अपनी आवाज दी है. ऐसे में अब कयासों के बीच एक रेडिट यूजर ने सवाल किया कि ‘अगर ये सच नहीं है तो बताया जाए कि अरिजीत बॉर्डर 2 के म्यूजिक प्रोग्राम में क्यों नहीं थे?'.

टी-सीरीज सोनू निगम और आदित्य रिखारी को उनसे ज्यादा प्रमोट कर रही है. इन खबरों की भनक जब भूषण कुमार के पास पहुंची है तो उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है. हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए प्रोड्यूसर ने कहा ‘ये सब बकवास बाते हैं.'

कितनी है अरिजीत सिंह की नेटवर्थ?

अरिजीत ने हिंदी ही नहीं, बल्कि बंगाली, मराठी, तेलुगू और दूसरी भाषाओं में भी 300 से ज्यादा गाने गाए हैं. रोमांटिक सॉन्ग्स के किंग कहे जाने वाले अरिजीत ने हर दौर के म्यूजिक लवर्स को अपनी आवाज से जोड़ा है. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अरिजीत सिंह की नेटवर्थ करीब 414 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का मेन सोर्स प्लेबैक सिंगिंग ही रहा है. इसके अलावा लाइव कॉन्सर्ट, म्यूजिक रॉयल्टी और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी वो तगड़ी कमाई करते रहे हैं.