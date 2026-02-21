ब्लाइंड क्रिकेट टीम, संघ को टीम इंडिया की तरह बड़ी सुविधाएं देगा BCCI

BCCI ने ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के लिए समर्थन की घोषणा की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएबीआई) के लिए समर्थन की घोषणा की है, जो भारतीय क्रिकेट में समावेशी विकास और अधिक अवसरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के दृष्टिबाधित क्रिकेटरों ने पिछले दशक में ग्लोबल स्टेज पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसमें कई पुरुष विश्व कप खिताब और एक ऐतिहासिक महिला विश्व कप जीत शामिल है.

इन उपलब्धियों और दृष्टिबाधित क्रिकेटरों को सामना करने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए, बीसीसीआई ने पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीमों दोनों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई है. यह पहल क्रिकेट में समावेशी विकास के महत्व को दर्शाती है, जो आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने बीसीसीआई के सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान और आईसीसी में अपनी वर्तमान भूमिका में समर्थन किया है.

इस पहल के तहत, बीसीसीआई निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगा: •

अंतरराष्ट्रीय मैच:

पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए दो विदेशी टूर्नामेंटों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा की व्यवस्था की जाएगी

घरेलू सीरीज़:

भारत में आयोजित द्विपक्षीय श्रृंखला के दौरान घरेलू और विदेशी टीमों के लिए आवास की व्यवस्था

स्टेडियम तक एक्सेसिबिलिटी:

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त स्टेडियमों और मैदानों तक पहुंच, उच्च-गुणवत्ता वाले खेल स्थितियों और पेशेवर मैच वातावरण को सुनिश्चित करना

बीसीसीआई अध्यक्ष श्री मिथुन मन्हास ने कहा,"भारत के दृष्टिबाधित क्रिकेटरों की उपलब्धियां क्रिकेट समुदाय के लिए गर्व का स्रोत हैं। इस समर्थन के माध्यम से, बीसीसीआई इन खिलाड़ियों के लिए अवसरों, बुनियादी ढांचे और अनुभव को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है. समावेशी विकास हमारे खेल के दृष्टिकोण का केंद्र है. हमें उम्मीद है कि यह समर्थन टीमों को आत्मविश्वास के साथ उत्कृष्टता की ओर बढ़ने और अधिक लोगों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा."

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "बीसीसीआई खेल को बढ़ावा देने वाली पहल का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है. सीएबीआई को यह समर्थन देना दृष्टिबाधित क्रिकेटरों को घरेलू और विदेशी स्तर पर आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक सुविधाएं और सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम है. बीसीसीआई-समर्थित बुनियादी ढांचे और मैच वातावरण से लाभ उठाने का अवसर उनके अनुभव को और बेहतर बनाएगा और भारत में ब्लाइंड क्रिकेट के पेशेवर मानकों को बढ़ाने में मदद करेगा." बीसीसीआई सीएबीआई के साथ इन पहल को आगे बढ़ाने और भारत में ब्लाइंड क्रिकेट के लिए अधिक अवसर पैदा करने के लिए काम करने की उम्मीद करता है.

