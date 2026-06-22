विज्ञापन
विशेष लिंक

वर्ल्ड कप 2027 के लिए BCCI का रोडमैप तैयार, अजीत अगरकर- गौतम गंभीर को जोड़ी को जिम्मा

साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोडमैप तैयार कर लिया है. अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का इसमें अहम रोल होगा.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
वर्ल्ड कप 2027 के लिए BCCI का रोडमैप तैयार, अजीत अगरकर- गौतम गंभीर को जोड़ी को जिम्मा
BCCI 2027 ODI World Cup Roadmap

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए एक व्यवस्थित रोडमैप तैयार करना शुरू कर दिया है. सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि इस बड़े टूर्नामेंट से पहले नेशनल टीम को 50-ओवरों के मुकाबलों के लिए पर्याप्त अभ्यास मिले. गुवाहाटी में सैकिया ने कहा कि बीसीसीआई अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए एक स्पष्ट योजना पर काम कर रहा है. इस लंबी अवधि की प्लानिंग प्रक्रिया में सेलेक्टर, सपोर्ट स्टाफ और हेड कोच सभी शामिल हैं.

बीसीसीआई सचिव सैकिया ने कहा,"बीसीसीआई वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए एक स्पष्ट रास्ता तैयार कर रहा है. हमारे पास अभी से लेकर अक्टूबर 2027 में टूर्नामेंट शुरू होने तक पर्याप्त वनडे मैच होंगे. हमने इंग्लैंड में होने वाले तीन वनडे मुकाबलों के लिए टीम की घोषणा कर दी है, जो 14 से 19 जुलाई के बीच खेले जाएंगे."

बीसीसीआई सचिव ने कहा कि टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर के साथ मिलकर योजना बनाई जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत इस ग्लोबल इवेंट के लिए अच्छी तरह तैयार हो. उन्होंने कहा,"सेलेक्टर, सपोर्ट स्टाफ और हेड कोच सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं."

ये बातें ऐसे समय में सामने आई हैं, जब भारत 2023 एडिशन के फाइनल में पहुंचने और 50-ओवर के फॉर्मेट में सबसे मजबूत टीमों में से एक बने रहने के बाद अगले वनडे वर्ल्ड कप चक्र की तैयारी शुरू कर रहा है. इंग्लैंड में 14-19 जुलाई तक होने वाली तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज से टीम मैनेजमेंट को संयोजन को परखने और 2027 टूर्नामेंट की दिशा में काम करने का एक और मौका मिलने की उम्मीद है.

वर्ल्ड कप चक्र के अंतिम चरण में प्रवेश करने में अभी एक साल से अधिक का समय शेष है. ऐसे में बीसीसीआई वनडे क्रिकेट की कमी से बचने और टूर्नामेंट के लिए भारत की टीम में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे खिलाड़ियों के लिए एक स्पष्ट रास्ता सुनिश्चित करने को लेकर उत्सुक दिख रहा है.

(आईएएनएस से इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें: 'मेरी चिंता गेंदबाजी को लेकर' हरमनप्रीत एंड कंपनी को मिताली राज ने दी पावरप्ले 'वॉर्निंग'

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ मचाया कोहराम, तोड़ा 21 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड

लेखक के बारे में
img
मोहित झा
सब एडिटर
10वीं कक्षा में पढ़ते हुए जब पहली बार एनडीटीवी के लिए क्रांति संभव को एक वीडियो रिकॉर्ड करते देखा, उसी पल यह तय हो गया था कि आगे चलकर इसी संस्थान का ह... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Gautam Gambhir, Ajit Agarkar, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com