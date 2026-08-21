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IPL विवाद के बाद क्या भारत-बांग्लादेश के बीच खेली जाएगी सीरीज? BCB अध्यक्ष के बयान से मची हलचल

BCB President on India Tour of Bangladesh: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने भारत-बांग्लादेश दौरे पर बड़ा संकेत दिया है.

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IPL विवाद के बाद क्या भारत-बांग्लादेश के बीच खेली जाएगी सीरीज? BCB अध्यक्ष के बयान से मची हलचल
BCB President on India Tour of Bangladesh:

BCB President on India Tour of Bangladesh: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष तमीम इक़बाल ने संकेत दिया है कि भारत का बांग्लादेश दौरा फिर से टाला जा सकता है. क्रिकइन्फो के अनुसार, उन्होंने कहा कि BCB और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अभी इस सीरीज को लेकर बातचीत कर रहे हैं. भारत का बांग्लादेश दौरा मूल रूप से पिछले साल अगस्त में होना था, लेकिन बाद में इसे सितंबर 2026 तक टाल दिया गया था. BCB ने जनवरी में घोषणा की थी कि भारत ढाका और चट्टोग्राम में तीन वनडे और तीन T20I मैच खेलेगा. हालाँकि, BCCI ने इस दौरे के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

रिपोर्ट के अनुसार, पहला वनडे 3 सितंबर को होना है, जिसमें अब सिर्फ़ दो हफ़्ते बचे हैं, लेकिन अभी भी यह तय नहीं है कि सीरीज़ योजना के अनुसार होगी या नहीं.

ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तमीम ने 'गेम डेवलपमेंट ट्रॉफ़ी' (एक एज-ग्रुप टूर्नामेंट) की घोषणा की और BCB ने इसका शेड्यूल जारी किया. इसके सभी मैच 28 अगस्त से 9 सितंबर तक शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले जाएँगे.

जब उनसे पूछा गया कि क्या टूर्नामेंट के शेड्यूल से यह संकेत मिलता है कि भारत बांग्लादेश का दौरा नहीं करेगा, तो तमीम ने कहा कि शेड्यूल में "थोड़ा बदलाव" हो सकता है, जिससे भारत के दौरे की तारीखों में बदलाव की संभावना का संकेत मिला.

क्रिकइन्फो के अनुसार, उन्होंने कहा, "दोनों बोर्ड भारत के साथ सीरीज़ को लेकर बातचीत कर रहे हैं. तारीखों में थोड़ा-बहुत बदलाव हो सकता है. यह टूर्नामेंट मीरपुर में हो रहा है, लेकिन इसे दो मिनट में बसुंधरा ग्राउंड में भी शिफ्ट किया जा सकता है. अगर भारत के साथ सीरीज़ पक्की और कन्फर्म हो जाती है, तो हम उसी हिसाब से शेड्यूल तय करेंगे."

जनवरी में BCB द्वारा दौरे की घोषणा के बाद, खबरों के अनुसार दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच रिश्ते तब और खराब हो गए जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के ऑलराउंडर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL से हटा दिया. इसके बाद, अमीनुल इस्लाम के नेतृत्व वाले BCB ने अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप में न भेजने का फ़ैसला किया, जिसकी सह-मेजबानी भारत ने की थी.

हालांकि, BCB अध्यक्ष का पद संभालने वाले तमीम के इस महीने की शुरुआत में भारत दौरे के बाद दोनों बोर्ड के बीच रिश्ते बेहतर होने लगे. खबरों के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बेंगलुरु में BCCI के 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' का दौरा किया.

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Bangladesh, India, Tamim Iqbal Khan, Cricket
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