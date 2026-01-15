विज्ञापन
बांग्लादेश क्रिकेट में मचा कोहराम, डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग और BPL बॉयकॉट की धमकी के बीच BCB का बड़ा बयान

BCB on Nazmul Islam Resign Demand and BPL Boycott: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह भी आश्वासन दिया कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा जिसका आचरण या टिप्पणियां क्रिकेटरों के प्रति अनादर दिखाती हैं या बांग्लादेश क्रिकेट की प्रतिष्ठा और अखंडता को नुकसान पहुंचाती हैं.

BCB on Nazmul Islam Resign Demand and BPL Boycott: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने डायरेक्टर एम नज़मुल इस्लाम द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर खेद व्यक्त किया है, यह स्पष्ट करते हुए कि ये टिप्पणियां बोर्ड के आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाती हैं और खिलाड़ियों का अनादर करने या बांग्लादेश क्रिकेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले आचरण के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है. एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह बयान क्रिकेटरों की बढ़ती प्रतिक्रिया के बीच आया है, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) ने पूर्व कप्तान तमीम इकबाल सहित वरिष्ठ खिलाड़ियों को निशाना बनाने वाली टिप्पणियों के लिए BCB डायरेक्टर एम नज़मुल इस्लाम के इस्तीफे की मांग करते हुए एक अल्टीमेटम जारी किया है.

BPL मैचों का बॉयकॉट करने की दी गई थी धमकी

बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने गुरुवार को होने वाले दो बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) मैचों का बॉयकॉट करने की धमकी दी थी. खिलाड़ी एक सीनियर बोर्ड अधिकारी द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों का विरोध कर रहे थे. मामला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन एम. नज़मुल इस्लाम द्वारा मीडिया में दिए गए बयानों से जुड़ा था, जिससे सभी टीमों के खिलाड़ी नाराज थे. बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन ने कहा था कि ये टिप्पणियां अस्वीकार्य और खिलाड़ियों की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन नज़मुल इस्लाम के इस्तीफे की मांग कर रहा है.

बोर्ड ऐसी टिप्पणियों के लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त करता है

"बोर्ड ऐसी टिप्पणियों के लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त करता है जिन्हें अनुचित, आपत्तिजनक या दुखद माना जा सकता है. ऐसी टिप्पणियां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मूल्यों, सिद्धांतों या आधिकारिक स्थिति को नहीं दर्शाती हैं, और न ही वे बांग्लादेश क्रिकेट की सेवा की जिम्मेदारी सौंपे गए व्यक्तियों से अपेक्षित आचरण के मानकों के अनुरूप हैं," विज्ञप्ति में कहा गया है.

"BCB दोहराता है कि वह किसी भी डायरेक्टर या बोर्ड सदस्य द्वारा दिए गए किसी भी बयान या टिप्पणी का समर्थन नहीं करता है या उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, जब तक कि इसे बोर्ड के नामित प्रवक्ता या मीडिया और संचार विभाग के माध्यम से औपचारिक रूप से जारी न किया जाए. इन अधिकृत चैनलों के बाहर दिए गए कोई भी बयान व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं और उन्हें बोर्ड के विचारों या नीतियों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए," 

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दिया आश्वासन

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह भी आश्वासन दिया कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा जिसका आचरण या टिप्पणियां क्रिकेटरों के प्रति अनादर दिखाती हैं या बांग्लादेश क्रिकेट की प्रतिष्ठा और अखंडता को नुकसान पहुंचाती हैं.

"बोर्ड बिना किसी शर्त के सभी क्रिकेटरों, अतीत और वर्तमान, जिन्होंने समर्पण और गर्व के साथ देश का प्रतिनिधित्व किया है, के प्रति अपने पूर्ण समर्थन और सम्मान की पुष्टि करता है. खिलाड़ी बांग्लादेश क्रिकेट के केंद्र में हैं, और उनका योगदान और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. BCB अपने खिलाड़ियों के हितों, गरिमा और भलाई की रक्षा करने और खेल के सभी स्तरों पर व्यावसायिकता, जवाबदेही और आपसी सम्मान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है," विज्ञप्ति के अनुसार.

BCB डायरेक्टर ने तमीम इकबाल को कहा था "भारतीय एजेंट"

इससे पहले, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को BCB डायरेक्टर एम नज़मुल इस्लाम ने "भारतीय एजेंट" कहकर उपहास किया था, जब इकबाल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की रिहाई के कारण दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों में मौजूदा तनाव को हल करने के लिए बातचीत का आह्वान किया था. आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश के भारत दौरे को लेकर अनिश्चितता के बीच, पूर्व पुरुष टीम के कप्तान तमीम इकबाल ने कहा कि BCB को देश के क्रिकेट हितों और भविष्य को सबसे आगे रखते हुए बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए. तमीम ने यह बयान 9 जनवरी को सिटी क्लब ग्राउंड में जिया इंटर-यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी अनावरण समारोह के मौके पर दिया.

अगर बातचीत से कोई चीज़ सुलझ जाए तो...

"क्योंकि मैं BCB से जुड़ा नहीं हूं, किसी भी आम इंसान की तरह, मुझे भी मीडिया से ही चीज़ों का पता चल रहा है. लेकिन मुझे यकीन है कि जो लोग इन मामलों को देख रहे हैं, उनके पास ज़्यादा जानकारी होगी. इसलिए इस मामले में, मुझे अचानक कमेंट्स नहीं करने चाहिए. हालांकि, मैं यह कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले बांग्लादेश क्रिकेट के हित, भविष्य और बाकी सब कुछ पर विचार किया जाना चाहिए. अगर बातचीत से कोई चीज़ सुलझ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता," द डेली स्टार के अनुसार तमीम ने पहले कहा था.

T20 वर्ल्ड कप के मैचों के लिए बांग्लादेश का भारत दौरा अभी अनिश्चित है, BCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से खिलाड़ियों की "सुरक्षा और सुरक्षा चिंताओं" को ध्यान में रखते हुए अपने मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने का अनुरोध किया है. यह अनुरोध भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को पेसर मुस्तफिजुर को अपनी IPL 2026 टीम से रिलीज़ करने का निर्देश देने के बाद आया, और यह कदम बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के बीच उठाया गया.

तमीम इकबाल ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक टिप्पणी से पहले बोर्ड के अंदर संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि बयानों से पीछे हटना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने फिर ज़ोर दिया कि बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य सबसे पहले आता है, और चूंकि ज़्यादातर फंडिंग ICC से आती है, इसलिए फैसले इस बात पर आधारित होने चाहिए कि देश में खेल को क्या फायदा होगा.

"मुझे जो लगता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं वहां होता तो मैं भी ऐसा ही करता, कि चूंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए सार्वजनिक टिप्पणी करने से पहले, हम इस मामले पर आपस में [बोर्ड के अंदर] चर्चा करेंगे. क्योंकि जब आप कोई सार्वजनिक टिप्पणी करते हैं, सही हो या गलत, तो उस स्थिति से पीछे हटना मुश्किल हो जाता है. बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य बाकी सब चीज़ों से पहले आता है, और 90 से 95 प्रतिशत फाइनेंस ICC से आता है, इसलिए फैसले इस आधार पर लिए जाने चाहिए कि बांग्लादेश क्रिकेट को क्या मदद मिलेगी," तमीम ने आगे कहा. 

BCB डायरेक्टर की टिप्पणी से पूरे देश में क्रिकेट फैंस नाराज़ हो गए थे, और तमीम के कई साथियों ने भी गुस्सा ज़ाहिर किया था.

तमीम का साथ देते हुए, मोमिनुल हक, तस्कीन अहमद और तैजुल इस्लाम जैसे खिलाड़ियों ने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर बयान पोस्ट करके डायरेक्टर की टिप्पणी का विरोध किया था.

