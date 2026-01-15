डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग के बीच BPL मैच में टॉस में देरी, क्या रद्द हो जाएगा मैच? BCB ने जारी किया नोटिस

Bangladesh Cricket Crisis; BCB on BPL Boycott Controversy: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को अपने डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम को देश के खिलाड़ियों के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जो भारत के साथ चल रहे विवाद के बीच आया है, और उम्मीद जताई कि नाराज क्रिकेटर बहिष्कार की धमकी वापस ले लेंगे, जिससे उसकी प्रमुख T20 लीग बाधित हो सकती है. गुरुवार को यहां नोआखली एक्सप्रेस और चट्टोग्राम रॉयल्स के बीच बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) मैच में टॉस में देरी हुई और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों में से कोई भी टीम वेन्यू पर नहीं पहुंची थी. खिलाड़ियों ने धमकी दी है कि जब तक इस्लाम इस्तीफा नहीं देते, वे सभी क्रिकेट का बहिष्कार करेंगे.

Bangladesh Cricket Crisis: Live: Cricketers adamant on not taking to the field (BPL).



BCB director M Nazmul Islam has been making defamatory statements about the national team cricketers. In protest against his behavior and incoherent remarks, Bangladesh Cricketers Welfare… pic.twitter.com/tEPg7rDmlx — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 15, 2026

"बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) बोर्ड के एक सदस्य द्वारा हाल ही में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर अपने खेद को दोहराता है. BCB इन टिप्पणियों से हुई चिंता को स्वीकार करता है और पेशेवरपन, क्रिकेटरों के प्रति सम्मान और क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने वाले मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना चाहता है," BCB ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा.

"बोर्ड ने संबंधित बोर्ड सदस्य के खिलाफ पहले ही औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है. एक कारण बताओ पत्र जारी किया गया है, और व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है," इसमें आगे कहा गया है.

यह हंगामा तब शुरू हुआ जब नजमुल ने अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप के लिए भारत जाने से देश के इनकार को दोहराते हुए, अगर देश पीछे हटता है तो खिलाड़ियों के पारिश्रमिक से संबंधित चिंताओं को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने अब तक समर्थन को सही नहीं ठहराया है.

बांग्लादेश भारत का दौरा करने से इनकार कर रहा है, सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, जब तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को BCCI के निर्देशों पर "चारों ओर अनिश्चित घटनाक्रम" के कारण IPL से बाहर कर दिया गया था. यह अभी भी ICC के साथ बातचीत कर रहा है ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि विश्व निकाय ने भारत में बांग्लादेश के चार मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने में अनिच्छा दिखाई है.

BCB ने कहा कि वह नजमुल से निपटेगा लेकिन खिलाड़ियों से क्रिकेट का बहिष्कार न करने का आग्रह किया. "इस मामले को सही प्रोसेस से निपटा जाएगा, और कार्यवाही के नतीजे के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी. BCB को पूरा भरोसा है कि खिलाड़ी ही मुख्य स्टेकहोल्डर हैं और BPL और बोर्ड के तहत होने वाली सभी क्रिकेट गतिविधियों की जान हैं.

"बोर्ड को पूरी उम्मीद है कि क्रिकेटर टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक पूरा करने में सहयोग करके और BPL 2026 की सुचारू निरंतरता सुनिश्चित करके अपनी प्रोफेशनलिज्म और प्रतिबद्धता दिखाते रहेंगे," इसमें आगे कहा गया. नजमुल ने पहले पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को "भारत का एजेंट" बताया था, जब उन्होंने भारत के साथ टकराव को संयम से संभालने की बात कही थी और चेतावनी दी थी कि आज लिए गए फैसलों का असर 10 साल बाद दिखेगा.

बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) ने कहा था कि नजमुल का बयान "पूरी तरह से निंदनीय" है.