बांग्लादेश झुकने को राजी नहीं, भारत में खेलने पर ICC से टकराव बरकरार, अब कर दी यह नई मांग

India vs Bangladesh controversy: अगले महीने श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहे टी20 विश्व कप में भारत में न खेलने पर अड़ियल बांग्लादेश और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच गतिरोध बरकरार है. मामले को सुलझाने के लिए बांग्लादेश पहुंचे आईसीसी के दो सदस्य दल के साथ शनिवार को हुई मीटिंग में भी मुद्दे का कोई हल नहीं ही निकल सका है. अब जबकि टूर्नामेंट शुरू होने में केवल तीन हफ्ते का समय बचा है और पैतृक संस्था के लिए विकल्प तैयार करना खासा मुश्किल बन पड़ा है, तो यहां से यह खासा रुचिकर हो चला है कि आने वालों दिनों यह मुद्दा क्या रूप लेगा. हालांकि, BCB ने मामले को सुलझाने के लिए आईसीसी से नई मांग कर डाली है. बांग्लादेश ने चल रही बातचीत के बीच ICC के समक्ष उसे किसी दूसरे ग्रुप में जगह देने की मांग करते हुए एक नया विकल्प दे दिया है. बांग्लादेश ने आईसीसी से मुद्दे का हल निकालने के लिए आईसीसी से उसकी जगह ग्रुप में आयरलैंड को जगह देने और उसके सभी मैच श्रीलंका में कराए जाने की मांग की है. शनिवार को दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई, जिसके बाद बीसीबी ने बयान जारी कर कहा कि वह इस मुद्दे पर रचनात्मक संवाद जारी रखेगा. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेज़बानी में होने वाला 2026 टी20 विश्व कप 7 फरवरी से शुरू होना है. बीसीबी ने अपने बयान में कहा,'चर्चा के दौरान बीसीबी ने ICC से औपचारिक रूप से अनुरोध दोहराया कि बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका स्थानांतरित किया जाए. बोर्ड ने टीम, बांग्लादेशी दर्शकों, मीडिया और अन्य हितधारकों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर बांग्लादेश सरकार के विचार और चिंताएं भी साझा कीं.'

क्या अब यह फैसला लेगी आईसीसी?

बयान में आगे कहा गया, 'चर्चाएं रचनात्मक, सौहार्दपूर्ण और पेशेवर माहौल में हुईं, जिसमें सभी पक्षों ने संबंधित मुद्दों पर खुलकर बातचीत की. अन्य बातों के अलावा एक नई संभावना पर भी चर्चा हुई. इसके तहते लॉजिस्टिक बदलाव को न्यूनतम रखते हुए बांग्लादेश को किसी अन्य ग्रुप में शामिल करने करने की संभावना पर भी चर्चा की गई.' टी20 विश्व कप में बांग्लादेश ग्रुप‑C में इंग्लैंड, नेपाल, वेस्टइंडीज और इटली के साथ है. वहीं, आयरलैंड ग्रुप बी में सह-मेजबान श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया ओमान और जिंबाब्वे के साथ है. मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार, बांग्लादेश को अपने पहले तीन मैच कोलकाता में और अंतिम मैच मुंबई में खेलना है. अब ऐसे में बड़ा सवाल यही हो चला है कि क्या अब आईसीसी बांग्लादेश द्वारा खुद को ग्रुप में आयरलैंड के साथ अदला-बदली की मांग स्वीकार करेगी? और सवाल यह भी है कि क्या टूर्नामेंट नियम इस बात की इजाजत देते भी हैं?

भारतीय मूल के अधिकारी को देरी से वीजा!

आईसीसी प्रतिनिधिमंडल में गौरव सक्सेना (जनरल मैनेजर, इवेंट्स एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस) और एंड्रयू एफग्रेव (जनरल मैनेजर, इंटेग्रिटी यूनिट) शामिल थे. गौरव सक्सेना वीज़ा अपेक्षा से देर से मिलने के कारण बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सके और उन्होंने वर्चुअली हिस्सा लिया, जबकि एंड्रयू एफग्रेव बैठक में स्वयं मौजूद थे. बीसीबी की ओर से बैठक में बोर्ड अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम, उपाध्यक्ष शकावत हुसैन और फारूक अहमद, क्रिकेट संचालन समिति के अध्यक्ष व निदेशक नज़मुल आबेदीन, तथा सीईओ निज़ामुद्दीन चौधरी शामिल हुए.

बांग्लादेश के भारत में खेलने का विवाद तब शुरू हुआ, जब बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 के लिए मुस्तिफजुर रहमान को टीम से हटाने का निर्देश दिया. इस फैसले की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई, हालांकि हाल के समय में दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई है. मुस्तिफजुर को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया, और बीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर भारत में टी20 विश्व कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया. इसके बाद हुई कई बैठकों में भी बीसीबी अपने इस रुख पर कायम रहा है.

