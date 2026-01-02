India vs Bangladesh, ICC Men's Under-19 World Cup 2026 LIVE Updates: भारतीय अंडर 19 टीम का मुकाबला बांग्लादेश की टीम के साथ हो रहा है. इस समय भारत के 6 विकेट गिर गए हैं. वैभव सूर्यवंशी 72 रन की पारी खेलकर आउट हुए. अब क्रीज पर अभिज्ञान कुंडू और कआरएस अंबरीश मौजूद हैं. बता दें कि 5 बार की चैंपियन भारत ने बारिश से प्रभावित मैच में अमेरिका को केवल 107 रन पर आउट करके 6 विकेट से जीत दर्ज करके अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हेनिल पटेल ने सात ओवरों में 16 रन देकर पांच विकेट लिए जबकि अन्य गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. (LIVE SCORECARD)

टीम इस प्रकार हैं:

भारत प्लेइंग इलेवन

आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, हेनिल पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, खिलान पटेल

बांग्लादेश प्लेइंग इलेवन

एमडी रिफत बेग, ज़वाद अबरार, मोहम्मद अज़ीज़ुल हकीम तमीम (कप्तान), कलाम सिद्दीकी अलीन, मोहम्मद रिज़ान होसन, मोहम्मद फरीद हसन फैसल (विकेटकीपर), मोहम्मद समियुन बसीर रतुल, शेख पावेज़ जिबोन, अल फहद, साद इस्लाम रज़िन, इकबाल हुसैन इमोन

Live Updates of India vs Bangladesh, U19 World Cup 2026 Group A match