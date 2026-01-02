India vs Bangladesh, ICC Men's Under-19 World Cup 2026 LIVE Updates: भारतीय अंडर 19 टीम का मुकाबला बांग्लादेश की टीम के साथ हो रहा है. इस समय भारत के 6 विकेट गिर गए हैं. वैभव सूर्यवंशी 72 रन की पारी खेलकर आउट हुए. अब क्रीज पर अभिज्ञान कुंडू और कआरएस अंबरीश मौजूद हैं. बता दें कि 5 बार की चैंपियन भारत ने बारिश से प्रभावित मैच में अमेरिका को केवल 107 रन पर आउट करके 6 विकेट से जीत दर्ज करके अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हेनिल पटेल ने सात ओवरों में 16 रन देकर पांच विकेट लिए जबकि अन्य गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. (LIVE SCORECARD)
टीम इस प्रकार हैं:
भारत प्लेइंग इलेवन
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, हेनिल पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, खिलान पटेल
बांग्लादेश प्लेइंग इलेवन
एमडी रिफत बेग, ज़वाद अबरार, मोहम्मद अज़ीज़ुल हकीम तमीम (कप्तान), कलाम सिद्दीकी अलीन, मोहम्मद रिज़ान होसन, मोहम्मद फरीद हसन फैसल (विकेटकीपर), मोहम्मद समियुन बसीर रतुल, शेख पावेज़ जिबोन, अल फहद, साद इस्लाम रज़िन, इकबाल हुसैन इमोन
Live Updates of India vs Bangladesh, U19 World Cup 2026 Group A match
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: अभिज्ञान कुंडू से बड़ी पारी की उम्मीद
अभिज्ञान कुंडू 83 गेंद पर 56 रन बनाकर नाबाद हैं. अभिज्ञान कुंडू अकेले भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.
भारत 183/6 (36.4 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: कनिष्क चौहान आउट, भारत को छठा झटका
मोहम्मद अब्दुल्ला ने अज़ीज़ुल हकीम तमीम की गेंद पर कनिष्क चौहान का शानदार कैच लपका, कनिष्क चौहान 28 रन बनाकर आउट हुए, कनिष्क चौहान के रूप में भारत को छठा झटका लगा है.
भारत 174/6 (36 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: अभिज्ञान कुंडू ने संभाला मोर्चा, भारत का स्कोर 150 के पार
5 विकेट गिरने के बाद अभिज्ञान कुंडू ने मोर्चा संभाला है. अभिज्ञान कुंडू ने 37 रन बनाकर भारतीय पारी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं.
भारत 152/5 (33 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: भारत को पांचवां झटका
हरवंश पंगालिया दो रन बनाकर आउट हुए, भारत को पांचवां झटका लगा है. इस समय क्रीज पर अभिज्ञान कुंडू और कनिष्क चौहान हैं.
भारत 120/5 (28.3 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: वैभव सूर्यवंशी पर 72 रन बनाकर आउट
वैभव सूर्यवंशी 72 रन बनाकर आउट हो गए हैं. वैभव ने 67 गेंद पर 72 रन बनाए, अपनी पारी में वैभव ने 6 चौके और तीन छक्के लगाए. वैभव को इकबाल हुसैन इमोन ने आउट कर पवेलियन भेजा.
भारत 115/4 (26.2 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: वैभव सूर्यवंशी शतक के करीब
वैभव अबतक 72 रन बनाकर खेल रहे हैं. वैभव अपने शतक की करीब पहुंच रहे हैं. सूर्यवंशी ने मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप में 50 से ज़्यादा रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया.
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: ज़वाद अबरार के साथ वैभव की हुई झड़प
बांग्लादेश के उपकप्तान ज़वाद अबरार और वैभव सूर्यवंशी के बीच कुछ कहा-सुनी हुई है, हालांकि दोनों किस बात को लेकर भिड़े हैं यह अभी पता नहीं है लेकिन दोनों एक दूसरे से गुस्से में बात करते हुए नजर आए हैं.
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू मोर्चा संभाले हुए हैं.
वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे हैं. वैभव धीरे-धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे हैं. भारत ने 23 ओवर में 107 रन 3 विकेट पर बना लिए हैं.
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: वैभव की नजर शतक पर
वैभव सूर्यवंशी की नजर शतक पर है. वैभव 65 रन बनाकर नाबाद हैं. अपनी पारी में 14 साल के इस बल्लेबाज ने 6 चौके और तीन छक्के लगाए हैं.
भारत 103/3 (22.1 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: वैभव सूर्यवंशी की बेहतरीन बल्लेबाजी
वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू मिलकर पारी को आगे बढ़ा रहे हैं. दोनों के बीच अबतक 48 रन की साझेदारी हो गई है. सूर्यवंशी 64 और कुंडू रन बनाकर खेल रहे हैं.
भारत 102/3 (21.4 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: वैभव सूर्यवंशी संभल कर खेल रहे
वैभव सूर्यवंशी संभल कर बैटिंग कर रहे हैं. उनका साथ अभिज्ञान कुंडू दे रहे हैं. अबतक दोनों के बीच 35 रन की साझेदारी हो गई है.
भारत 88/3 (17.5 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: 15 ओवर 71 रन
15 ओवर का खेल हो चुका है. भारत ने अबतक 72 रन बना लिए हैं. क्रीज पर वैभव 52 और अभिज्ञान कुंडू दो रन बनाकर नाबाद हैं
भारत 72/3 (15 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: वैभव सूर्यवंशी का एक और छक्का
वैभव शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. अर्धशतक से केवल तीन रन दूर हैं. उन्होंने जिबोन की गेंद पर शानदार छक्का लगाया, इसके बाद एक नो बॉल हुई. फिर 14 साल के वैभव ने एक रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. वैभव ने 30 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया.
भारत 68/3 (13 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: भारत को तीसरा झटका
विहान मल्होत्रा 7 रन बनाकर स्लिप में कैच आउट हो गए हैं. अज़ीज़ुल हकीम तमीम ने अपनी फिरकी में फंसाकर विहान को पवेलियन भेजा है.
भारक 53/3 (9.5 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: भारत के 50 रन पूरे
वैभव इस समय 22 गेंद पर 38 रन बनाकर खेल रहे हैं, वैभव ने अपनी पारी में अबतक 5 चौके और दो छक्के लगाए हैं.
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: सूर्यवंशी ने खोले हाथ
वैभव सूर्यवंशी ने शानदार छक्का और चौका लगाया है. ऐसा लग रहा है कि वैभव अब खुलकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं. वैभव 19 गेंद पर 30 रन बनाकर खेल रहे हैं.
भारत 42/2 (8 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: अल फहद कर रहे हैं कमाल की गेंदबाजी
अल फहद ने अबतक भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाया हुआ है. वैभव भी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं. वैभव 8 गेंद पर 15 रन बनाकर नाबाद हैं. उनका साथ विहान दे रहे हैं.
भारपत 25/2 (6 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: भारत को दूसरा झटका
वेदांत त्रिवेदी बिना रन बनाए आउट हुए हैं. अल फहद ने लगातार दो गेंद पर दो विकेट लेकर तहलका मचा दिया है. वैभव और विहान पर भारत की उम्मीद है.
भारत 13/2 (3.2 ओवर)
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: वैभव सूर्यवंशी का चौका, आयुष म्हात्रे आउट
आखिरकार वैभव ने चौका लगाकर अपनी पारी को आगे बढ़ाया है. वैभव इस समय 5 गेंद पर 6 रन और आयुष 6 रन बनाकर आउट हुए.
IND vs BAN U19 WC Live Cricket Score: वैभव सूर्यवंशी पर अटैक
बांग्लादेशी गेंदबाज आक्रामकता दिखाकर वैभव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लगाया पहला चौका.
भारत 9/0 (2.1)
India vs Bangladesh, U19 World Cup Live Score: आयुष म्हात्रे का चौका
आयुष म्हात्रे ने शानदार कवर ड्राइव करके पारी का पहला चौका लगाया है. शानदार चौके को देखकर कमेंटेटर भी हैरान रह गए.
भारत 5/0 (2 ओवर)
वैभव सूर्यवंशी ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला है, बांग्लादेशी गेंदबाज आक्रामक रूख अपना रहे हैं.
भारत 1/0 (1.3 ओवर)
India vs Bangladesh, U19 World Cup Live Score: पहले ओवर में कोई रन नहीं
एक ओवर में कोई रन नहीं है आयुष म्हात्रे रन नहीं बना सके हैं. लेकिन अब सबकी नजर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर है.
भारत 0/0 (1.0 ओवर)
IND vs BAN U19 World Cup LIVE: भारत की बल्लेबाजी शुरू
भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. ओपनर वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे क्रीज पर हैं. दोनों बल्लेबाजों के लिए यह एक बड़ा मौका होगा. दोनों बल्लेबाज आज बांग्लादेश के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलने की कोशिश करेंगे.
India vs Bangladesh, U19 World Cup Live: बांग्लादेश ने जीता टॉस
बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. यानी भारतीय अंडर 19 टीम पहले बल्लेबाजी करेगी.