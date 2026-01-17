विज्ञापन
T20 World Cup: बांग्लादेश ने भारतीय मूल के ICC अधिकारी को ही नहीं दिया वीजा, मचा बवाल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय नागरिकता वाले एक अधिकारी को समय पर वीज़ा नहीं दिया जिससे वह अधिकाकरी बांग्लादेश दौरे पर ICC के साथ नहीं जा पाया.

ICC Vs BCCI
  • ICC और बोर्ड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर अहम बातचीत लॉजिस्टिक दिक्कतों के बीच शुरू हुई
  • वीज़ा समस्याओं के कारण ICC के भारतीय नागरिक सदस्य डेलिगेशन में शामिल नहीं हो सके.
  • बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने ग्रुप-स्टेज मैच भारत से श्रीलंका में स्थानांतरित करने का अनुरोध है
आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच अहम बातचीत का 'फाइनल राउंड' लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों के साथ शुरू हुआ, क्योंकि वीज़ा की दिक्कतों के कारण दो लोगो का डेलिगेशन आधा रह गया.  ICC के एंटी-करप्शन और सिक्योरिटी हेड एंड्रयू एफग्रेव 17 जनवरी को अकेले ढाका गए ताकि आने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की हिस्सेदारी को लेकर चल रहे गतिरोध को खत्म किया जा सके. हालांकि, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके साथी, जो भारतीय नागरिकता वाले एक सीनियर ICC एग्जीक्यूटिव हैं, समय पर वीज़ा न मिलने के कारण बांग्लादेश नहीं जा सके. 

इस दौरे को खेल की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी की तरफ से एक "आखिरी कोशिश" के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि उस डिप्लोमेटिक और खेल संकट को सुलझाया जा सके जिसने टूर्नामेंट पर संकट के बादल डाल दिए हैं, जो 7 फरवरी को शुरू होने वाला है. इस विवाद की जड़ में बांग्लादेश सरकार और BCB की ओर से उठाई गई सुरक्षा चिंता है. बांग्लादेश ने मौजूदा राजनीतिक माहौल और अपने खिलाड़ियों और स्टाफ की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, टॉप क्रिकेटिंग बॉडी से अपने तय ग्रुप-स्टेज मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने का औपचारिक अनुरोध किया है. 

अपने सहयोगी की गैरमौजूदगी में, बातचीत का पूरा भार अब सिर्फ़ एफ़ग्रेव पर है. Bdnews24 के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय खेल सुरक्षा में व्यापक अनुभव वाले पूर्व ब्रिटिश पुलिस अधिकारी एफ़ग्रेव से उम्मीद है कि वे एक व्यापक सुरक्षा योजना पेश करेंगे, ताकि बांग्लादेशी अधिकारियों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि T20 वर्ल्ड कप मैचों के लिए भारत में उनके खिलाड़ियों को ज़रूरी सुरक्षा कवर मिलेगा.

