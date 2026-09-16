आंखों में सुकून, चेहरे पर भोलापन, पिता के साथ वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों ने जीता फैन्स का दिल

भले ही क्रिकेट के मैदान पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी बड़े से बड़े गेंदबाजों के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी कर फैन्स को रोमांच के सागर में ले जाने का काम करते हैं. लोग उन्हें क्रिकेट के मैदान पर बच्चा नहीं मानते हैं बल्कि 'बेबी बॉस' के नाम से जानते हैं लेकिन मैदान के बाद उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो इस 15 साल के खिलाड़ी को मासूम मानने से इनकार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वैभव की एक तस्वीर उस समय वायरल हुई जब दूसरे टी-20 में उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिली, जो तस्वीर सामने आई है उसमें वैभव अपने पिता के साथ नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर ने इंटरनेट पर सभी का दिल जीत लिया है. इस प्यारी की तस्वीर ने सपनों, संघर्ष और परिवार के अटूट रिश्ते की कहानी बयां कर दी है.

अपनी बल्लेबाजी के दौरान वैभव जिस आक्रामकता के साथ नजर आते हैं वहीं, इस तस्वीर में उनका भोलापन दिल जीत रहा है. पिता के साथ सुकून भरे पलों में वैभव की मासूमियत साफ झलक रही है. मैदान के शोर के बीच पिता के साथ वाली इस तस्वीर ने फैन्स का दिल जीत लिया है.

हर सफल खिलाड़ी के पीछे किसी न किसी का त्याग और समर्थन छिपा होता है, वैभव के लिए यह भूमिका उनके पिता ने निभाई , यही वजह है कि मैदान पर आत्मविश्वास से भरा नजर आने वाला यह युवा सितारा अपने पिता के साथ एक साधारण बेटे की तरह दिखाई दे रहा है.



बता दें कि वैभव को अफगानिस्तान के साथ जारी टी20 सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में जगह नहीं मिली है. देखना होगा कि सीरीज के तीसरे मैच में उनकी प्लेइंग इलेवन में जगह बनती है या नहीं. भारत और अफगानिस्तान के बीचव सीरीज का आखिरी मैच 17 सितंबर को न्यू दिल्ली में ही खेला जाएगा. भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना कर सीरीज अपने नाम पहले ही कर ली है, उम्मीद है कि आखिरी टी-20 में वैभव और संजू ओपनर के तौर पर खेलें और अभिषेक को आराम दिया जाए.

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