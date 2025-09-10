Asia Cup 2025: टूटा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड, हांगकांग के 'बाबर' ने रच दिया इतिहास, विश्व क्रिकेट चौंका

Babar Hayat record : सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल और अजमतुल्लाह उमरजई के अर्धशतक और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी से अफगानिस्तान ने एशिया कप (Asia Cup 2025 ) पुरुष टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप बी मैच में मंगलवार को यहां हांगकांग (Afghanistan vs Hong Kong, 1st Match, Group B) को 94 रन से रौंदकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की. भले ही हांगकांग की टीम को मैच में हार का सामना करना पड़ा लेकिन बाबर हयात ने रोहित शर्मा को महारिकॉर्ड तोड़कर विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी. एशिया कप टी-20 इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में बाबर हयात ने रोहित शर्मा को पछाड़ दिया है.(Babar Hayat vs Rohit Sharma)

रोहित ने टी20 एशिया कप में कुल 9 मैच खेलकर 271 रन बनाए हैं. वहीं, अब बाबर हयात के नाम 6 मैचों की 6 पारी में 274 रन दर्ज हो गए हैं. यानी हांगकांग के बाबर हयात अब टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर आ गए हैं. इस मामले में पहले नंबर पर इस समय विराट कोहली हैं जिनके नाम 10 मैचों की 9 पारी में 429 रन दर्ज है. दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के मोहम्मद रिज़वान हैं जिनके नाम 6 मैचों की 6 पारियों में 281 रन दर्ज है. बता दें कि हांगकांग की ओर से बाबर हयात ने अकेले लड़ते हुए 43 गेंद पर 39 रन की पारी खेली और मैच को बनाए रखने की भरसक कोशिश की. बता दें कि बाबर की बल्लेबाजी को देखकर शोएब अख्तर भी काफी खुश हैं.

टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज (Highest run scorer in T20 Asia Cup History)

विराट कोहली (भारत) - 10 मैचों की 9 पारी में 429 रन

मोहम्मद रिज़वान (पाकिस्तान) - 6 मैचों की 6 पारी में 281 रन

बाबर हयात (हांगकांग) - 6 मैचों की 6 पारी में 274 रन

रोहित शर्मा (भारत) - 9 मैचों की 9 पारी में 271 रन

इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान) - 5 मैचों में 197 रन

अफगानिस्तान की शानदार जीत

मैच में सेदिकुल्लाह (नाबाद 73, 52 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने के अलावा उमरजई (53 रन, 21 गेंद, पांच छक्के, दो चौके) के साथ पांचवें विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की जिससे अफगानिस्तान ने छह विकेट पर 188 रन बनाए. अजमतुल्लाह ने अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की ओर से सबसे तेज 20 गेंद में अर्धशतक जड़ा. सेदिकुल्लाह ने मोहम्मद नबी (33) के साथ भी तीसरे विकेट के लिए 51 रन जोड़े.

हांगकांग की टीम इसके जवाब कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी. बाबर हयात की 39 रन की पारी के बावजूद टीम नौ विकेट पर 94 रन ही बना सकी. बाबर के अलावा सिर्फ कप्तान यासिम मुर्तजा (16) ही दोहरे अंक में पहुंच पाए.

अफगानिस्तान की ओर से गुलबदिन नायब (आठ रन पर दो विकेट) और फजलहक फारूकी (16 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट चटकाए जबकि अजमतुल्लाह उमरजई (चार रन पर एक विकेट), कप्तान राशिद खान (24 रन पर एक विकेट) और नूर अहमद (16 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट हासिल किया.