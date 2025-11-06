बाबर आजम का खत्म हो जायेगा करियर! वनडे आंकड़े और फ्लॉप शो ने बढ़ाई टेंशन, ऐसे दान में दिया विकेट - VIDEO

Babar Azam Flop Show PAK vs SA 2nd ODI: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आज़म का खराब फॉर्म जारी है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज़ के दूसरे मैच में यह स्टार बल्लेबाज़ मात्र 11 रन (13 गेंद) बनाकर आउट हो गया. इससे पहले पहले वनडे में वह सिर्फ 7 रन ही बना पाए थे. लगातार दो मैचों में कम स्कोर ने उनके प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार नाकामियों के बाद बाबर आज़म पर आलोचनाओं का दबाव बढ़ गया है. वनडे क्रिकेट में उनका आखिरी शतक करीब दो साल पहले आया था. तीसरे वनडे में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी, ताकि वह अपनी फॉर्म और टीम दोनों को मज़बूती दे सकें.

798 दिन और 81 पारियों में कोई शतक नहीं

अबतक बाबर आजम 798 दिन और 81 पारियों में कोई शतक नहीं लगा पाए हैं और बाबर की पिछली चार वनडे पारियों की बात करें तो उनके बल्ले से '0,9,7 और 11 रन आए हैं.

🚨 The ball that dismissed Babar Azam is the ball of the decade — absolutely unplayable! No one on this planet could've played that. Oh Babar, how unlucky you are! 🤐#BabarAzam #PAKvSA pic.twitter.com/vQ0567Qmse — ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) November 6, 2025

ऐसे दान में दिया विकेट

बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम ने जिस हल्के शॉट के साथ अपना विकेट दान में दिया उससे ये सवाल उठने लगा है की क्या बाबर आजम के करियर पर 31 साल के उम्र में ही ग्रहण लग जायेगा, नांद्रे बर्गर की गेंद पर बाबर आज़म आउट हुए और फरेरा द्वारा कैच लिया गया, गेंद किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथ में गई, गुड लेंथ की गेंद को थोड़ा सा दूर ले जाकर बर्गर ने बाबर आजम को चौका दिया, गेंद की लाइन मिड-ऑफ के पास थी और बाबर आज़म को खेलने के लिए मजबूर किया और उन्होंने जैब लगाया जिसके बाद गेंद का बाहरी किनारा मोटा था और फरेरा ने बाईं ओर डाइव लगाकर एक गिरता हुआ कैच लपका.

🚨 The ball that dismissed Babar Azam is the ball of the decade — absolutely unplayable! No one on this planet could've played that. Oh Babar, how unlucky you are! 🤐#BabarAzam #PAKvSA pic.twitter.com/vQ0567Qmse — ICC Asia Cricket (@ICCAsiaCricket) November 6, 2025

शुरुआती झटकों ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला

लाहौर में खेले जा गए मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का निर्णय लिया. लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही. फखर ज़मान पहले ही ओवर में शून्य पर आउट हो गए. इसके बाद बाबर तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करने उतरे. उन्होंने पहली ही गेंद पर तीन रन बटोरे, लेकिन अगली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू से बाल-बाल बचे. डीआरएस ने उन्हें राहत दी, मगर वह इसका फायदा नहीं उठा सके और पांचवें ओवर में नांद्रे बर्गर की शानदार गेंद पर आउट हो गए.

नांद्रे बर्गर बने पाकिस्तान के लिए बुरा सपना

बाबर आज़म के आउट होने के बाद मोहम्मद रिज़वान भी उसी ओवर में चलते बने. पाकिस्तान का स्कोर 22/3 पर पहुंच गया और तीनों विकेट दक्षिण अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज़ नांद्रे बर्गर ने झटके. यह गेंदबाज़ पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर को पूरी तरह बिखेरने में कामयाब रहा.