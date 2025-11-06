विज्ञापन
बाबर आजम का खत्म हो जायेगा करियर! वनडे आंकड़े और फ्लॉप शो ने बढ़ाई टेंशन, ऐसे दान में दिया विकेट - VIDEO

Babar Azam Flop Show PAK vs SA 2nd ODI: लाहौर में खेले जा गए मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का निर्णय लिया. लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही.

Babar Azam Flop Show PAK vs SA 2nd ODI
  • पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आज़म दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में केवल ग्यारह रन बनाकर आउट हो गए
  • बाबर आज़म ने वनडे क्रिकेट में पिछले लगभग दो साल में कोई शतक नहीं लगाया है और उनकी फॉर्म चिंताजनक है
  • बाबर आज़म ने नांद्रे बर्गर की गेंद पर एक हल्का शॉट खेलकर अपना विकेट दान में दिया जिससे आलोचनाएं बढ़ी हैं
Babar Azam Flop Show PAK vs SA 2nd ODI: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आज़म का खराब फॉर्म जारी है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज़ के दूसरे मैच में यह स्टार बल्लेबाज़ मात्र 11 रन (13 गेंद) बनाकर आउट हो गया. इससे पहले पहले वनडे में वह सिर्फ 7 रन ही बना पाए थे. लगातार दो मैचों में कम स्कोर ने उनके प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार नाकामियों के बाद बाबर आज़म पर आलोचनाओं का दबाव बढ़ गया है. वनडे क्रिकेट में उनका आखिरी शतक करीब दो साल पहले आया था. तीसरे वनडे में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी, ताकि वह अपनी फॉर्म और टीम दोनों को मज़बूती दे सकें.

798 दिन और 81 पारियों में कोई शतक नहीं

अबतक बाबर आजम 798 दिन और 81 पारियों में कोई शतक नहीं लगा पाए हैं और बाबर की पिछली चार वनडे पारियों की बात करें तो उनके बल्ले से '0,9,7 और 11 रन आए हैं.

ऐसे दान में दिया विकेट

बल्लेबाजी करते हुए बाबर आजम ने जिस हल्के शॉट के साथ अपना विकेट दान में दिया उससे ये सवाल उठने लगा है की क्या बाबर आजम के करियर पर 31 साल के उम्र में ही ग्रहण लग जायेगा, नांद्रे बर्गर की गेंद पर बाबर आज़म आउट हुए और फरेरा द्वारा कैच लिया गया, गेंद किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथ में गई, गुड लेंथ की गेंद को थोड़ा सा दूर ले जाकर बर्गर ने बाबर आजम को चौका दिया, गेंद की लाइन मिड-ऑफ के पास थी और बाबर आज़म को खेलने के लिए मजबूर किया और उन्होंने जैब लगाया जिसके बाद गेंद का बाहरी किनारा मोटा था और फरेरा ने बाईं ओर डाइव लगाकर एक गिरता हुआ कैच लपका.

शुरुआती झटकों ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला

लाहौर में खेले जा गए मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का निर्णय लिया. लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही. फखर ज़मान पहले ही ओवर में शून्य पर आउट हो गए. इसके बाद बाबर तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करने उतरे. उन्होंने पहली ही गेंद पर तीन रन बटोरे, लेकिन अगली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू से बाल-बाल बचे. डीआरएस ने उन्हें राहत दी, मगर वह इसका फायदा नहीं उठा सके और पांचवें ओवर में नांद्रे बर्गर की शानदार गेंद पर आउट हो गए.

नांद्रे बर्गर बने पाकिस्तान के लिए बुरा सपना

बाबर आज़म के आउट होने के बाद मोहम्मद रिज़वान भी उसी ओवर में चलते बने. पाकिस्तान का स्कोर 22/3 पर पहुंच गया और तीनों विकेट दक्षिण अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज़ नांद्रे बर्गर ने झटके. यह गेंदबाज़ पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर को पूरी तरह बिखेरने में कामयाब रहा. 

Cricket, Mohammad Babar Azam, Pakistan
