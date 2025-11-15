'सभी दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ना...', घमंड या हुंकार? 807 दिन बाद बल्ले से निकला शतक तो बाबर ने ये क्या कह दिया

Babar Azam Statement After Scoring Century After 807 Days: आखिरकार बाबर आजम ने एक बार फिर से अपनी पुरानी लय हासिल कर ली है. पिछले काफी लंबे समय से शतक के लिए जूझ रहे दिग्गज बल्लेबाज का बल्ला श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में खूब चला. यहां उन्होंने ना केवल अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि 807 दिनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ने में भी कामयाब रहे. जिसके बाद वह काफी जोश में नजर आए. मैच के बाद उन्होंने अपना विचार साझा करते हुए कहा कि महान खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को तोड़ना उनके लिए काफी फक्र की बात है.

मैच के बाद बाबर आजम का बयान

31 वर्षीय दिग्गज बल्लेबाज ने मैच के बाद कहा, 'मैं खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहता था. मेरी शुरुआत अच्छी हो रही थी. मगर मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा था. मैं गलत समय पर आउट हो रहा था. टीम के लिए बस मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा था. सभी दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ देना मेरे लिए सम्मान की बात है.'

पाकिस्तान की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने बाबर

पिछले मुकाबले में शतक जड़ते ही बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सईद अनवर को पछाड़ा है.

57 वर्षीय अनवर ने पाकिस्तान की तरफ से 1989 से 2003 के बीच 247 वनडे मैच खेलते हुए 244 पारियों में 20 शतक लगाए थे, जबकि बाबर ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में शतक जड़ते हुए इस खास आंकड़े को 136 पारियों में ही प्राप्त कर लिया है.

पाकिस्तान के लिए वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

20 - बाबर आजम - 136 पारी

20 - सईद अनवर - 244 पारी

15 - मोहम्मद यूसुफ - 267 पारी

11 - फखर जमां - 90 पारी

11 - मोहम्मद हफीज - 216 पारी

