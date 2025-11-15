सईद अनवर नहीं, अब दुनिया बाबर आजम को रखेगी याद, बदल दिया पाकिस्तान क्रिकेट का इतिहास

Babar Azam Created History: पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने इतिहास रच दिया है. वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से वनडे में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सईद अनवर के नाम दर्ज थी. जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 1989 से 2003 के बीच 247 वनडे मैच खेलते हुए 244 पारियों में 20 शतक लगाए थे. श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक जड़ते हुए बाबर आजम ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. बाबर ने भी वनडे में 20 शतक ही लगाए हैं. मगर उन्होंने इस आंकड़े को केवल 136 पारियों में छुआ है. यही वजह है कि वह सईद अनवर को पीछे छोड़ते हुए वनडे में पाकिस्तान की तरफ से सर्वाधिक शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

दूसरे वनडे में खूब चला बाबर आजम का बल्ला

पिछले 2 साल, दो महीने और 15 दिन से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शतक के लिए जूझ रहे बाबर आजम का बल्ला श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में खूब चला. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बाबर आजम ने कुल 119 गेंदों का सामना किया. इस बीच 85.71 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 102 रन बनाने में कामयाब रहे और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापिस लौटे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 8 खूबसूरत चौके देखने को मिले.

बाबर आजम का वनडे करियर

बात करें बाबर आजम के वनडे करियर के बारे में तो 2015 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने पाकिस्तान के लिए 139 वनडे मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 136 पारियों में 53.89 की औसत से 6467 रन निकले हैं. बाबर के नाम वनडे क्रिकेट में 20 शतक और 37 अर्धशतक दर्ज है.

पाकिस्तान के लिए वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

20 - बाबर आजम

20 - सईद अनवर

15 - मोहम्मद यूसुफ

11 - फखर जमां

11 - मोहम्मद हफीज

वनडे में सबसे कम पारियों में 20 शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

हाशिम आमला - 108 पारी

विराट कोहली - 133 पारी

बाबर आजम - 136 पारी

डेविड वॉर्नर - 142 पारी

क्विंटन डी कॉक - 150 पारी

पाक टीम की तरफ से वनडे में सर्वाधिक शतकीय साझेदारी करने वाले बल्लेबाज

41 - इंजमाम-उल-हक

40 - बाबर आजम

38 - मोहम्मद यूसुफ

32 - यूनिस खान

26 - सईद अनवर

26 - शोएब मलिक

25 - जावेद मियांदाद

