'मैंने भारत को हराया', किस जीत की बात कर हैं बाबर आजम? जानें क्या है उनका आखिरी सपना

बाबर आजम ने टी20 वर्ल्ड कप के उस पल को याद किया है. जब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था.

Babar Azam and Kevin Pietersen
  • टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी में भारत को दस विकेट से हराया था
  • पाकिस्तान ने उस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया था
  • फाइनल में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और खिताब हासिल नहीं कर पाया था
टी20 वर्ल्ड कप 2021 के ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था. उस दौरान टीम की कमान बाबर आजम के हाथों में थी. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 4 साल पुराने मैच को हम याद क्यों कर रहे हैं? तो उस पल को हम नहीं, बल्कि बाबर आजम ने याद किया है. टी20 वर्ल्ड कप 2021 का वह ऐतिहासिक मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था. उस दौरान बाबर आजम अपनी अगुवाई में भारत को शिकस्त देते हुए टीम इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत दिलाने वाले पहले कप्तान बने थे.

पाकिस्तान ने फाइनल तक का सफर किया था तय

बात करें टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान के प्रदर्शन के बारे में तो उस साल ग्रीन टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई थी. मगर खिताब हासिल करने से वह चूक गई थी. फाइनल मुकाबले में पाकिस्तानी टीम की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से हुई थी. जहां ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली, जबकि फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था.

बाबर का विचार

टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत के खिलाफ मिली जीत बाबर आजम की सुनहरी यादों में से एक है. 31 वर्षीय बाबर ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन के यूट्यूब शो द स्विच पर बातचीत करते हुए कहा, 'भारत को हराना मेरे लिए बहुत मायने रखता है. 2022 (2021) में हमने टी20 वर्ल्ड कप में भारत को हराया था. मेरे लिए यह सबसे अच्छी यादों में से एक है. पहली बार एक पाकिस्तानी कप्तान के रूप में मैंने वर्ल्ड कप में भारत को हराया था.'

भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता पर बाबर का बयान

यही नहीं बाबर आजम ने भारत-पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता पर भी अपना विचार साझा किया है. उनका कहना है, 'भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला एक अलग ही स्तर का होता है. यह बहुत बड़ा मुकाबला होता है.'

आईसीसी ट्रॉफी जीतना चाहते हैं बाबर

बाबर का सपना पाकिस्तान की तरफ से एक और आईसीसी ट्रॉफी जीतने का है. उन्होंने कहा, 'मैं आईसीसी ट्रॉफी जीतना चाहता हूं. हम फाइनल में थे, लेकिन हार गए. इसलिए मैं अपनी फिटनेस और कौशल पर कड़ी मेहनत कर रहा हूं.' बता दें बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा हैं. 

Pakistan, Mohammad Babar Azam, Cricket
