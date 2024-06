बाबर आजम कब लेंगे संन्यास? T20 World Cup के बीच एबी डिविलियर्स के सामने खोला राज

Babar Azam reveals his future plans to AB de Villiers: पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अमेरिका में हैं. पाकिस्तान के साथ-साथ क्रिकेट पंडितों को भी टी20 वर्ल्ड कप के महाकुंभ में उनसे उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद है. टूर्नामेंट में ग्रीन टीम के मेन मुकाबले शुरू हो उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने उनका खास इंटरव्यू लिया है. आरसीबी के पूर्व बल्लेबाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर बाबर आजम से कई मुद्दों पर अहम बात की. इस दौरान फैंस ने भी इस जोड़ी कि खूब सराहना की. हालांकि खुछ फैंस बाबर के इंग्लिश का मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं रहे. यही बात डिविलियर्स को नागवार गुजर गई. उन्होंने खुद मजाक उड़ाने वाले फैंस का जवाब दिया है. जो काफी मजेदार है.

दरअसल, जब डिविलियर्स और बाबर आजम बात कर रहे थे तब एक फैन ने यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा, 'एबीडी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पा रहे हैं. बाबर आजम अंग्रेजी में बात करें हैं.' इसके बाद क्रिकेट प्रेमी ने खुशी के आंसू वाले कुछ इमोजी पोस्ट किए.

AB De Villiers defends Babar Azam's English, shutting down an Indian troll.



Well done, AB, you have even earned more respect. #T20WorldCup2024 #T20WorldCup pic.twitter.com/DKAF3QnzYL