VIDEO: ऐसे आउट कौन होता है भाई? महज 7 ओवरों में पाकिस्तान ने गंवा दिए अपने 9 विकेट

Australia Beat Pakistan By 29 Runs: वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो चुका है. पहला मुकाबला बीते कल (14 नवंबर 2024) ब्रिस्बेन में खेला गया. जहां बारिश से प्रभावित मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करे हुए कंगारू टीम 7 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 93 रन बनाने में कामयाब हुई थी. वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए ग्रीन टीम 7 ओवरों में 64 रन तक ही पहुंच पाई. इस दौरान उनके नौ बल्लेबाज आउट हुए. माना कि ओवर कम थे और बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने थे, लेकिन फिर भी महज सात ओवरों में नौ खिलाड़ियों का आउट हो जाना पाकिस्तान की कमजोर बल्लेबाजी को दर्शाती है.

मैच के दौरान पाकिस्तान को अपने नवनियुक्त कप्तान मोहम्मद रिजवान और अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम से काफी आस थी, लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों ने सबको निराश किया. पारी का आगाज करने मैदान में उतरे रिजवान ने कुल दो गेंदों का सामना किया. इस बीच वह खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे बाबर ने कुल दो गेंदों का सामना किया. इस बीच महज तीन रन बनाकर पवेलियन चलते बने.

This was a rough way to go for Mohammad Rizwan 😬 #AUSvPAK pic.twitter.com/Vzk6qiei16