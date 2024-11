W,W,W,W, मोहम्मद शमी ने मैदान में वापसी करते हुए मचाया कोहराम, गेंदबाजी देख दुनिया हुई हैरान, VIDEO

Mohammed Shami Brilliant Bowling In Ranji Trophy 2024: आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के बाद पहली बार मैदान में उतरे मोहम्मद शमी अपने पुराने ही लय में नजर आ रहे हैं. रणजी ट्रॉफी 2024 के एलीट ग्रुप सी का एक मुकाबला बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच इंदौर में खेला जा रहा है. जहां पहली पारी में शमी ने अपनी कहर बरपाती गेंदबाजी से हर किसी को दीवाना बना दिया है. धुरंधर गेंदबाज ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए कुल चार विकेट चटकाए हैं. इस बीच उनके शिकार विपक्षी टीम के कप्तान शुभम शर्मा के साथ-साथ सारांश जैन, कुमार कार्तिकेय और कुलवंत खेजरोलिया बने हैं.

शमी ने सबसे पहले शुभम शर्मा और सारांश जैन को बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. उसके बाद उन्होंने तीसरे विकेट के रूप में कुमार कार्तिकेय को विकेटकीपर खिलाड़ी ऋद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया. चौथी सफलता उन्हें कुलवंत खेजरोलिया के रूप में हासिल हुई. स्टार गेंदबाज ने खेजरोलिया को बोल्ड करते हुए मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया.

