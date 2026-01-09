VIDEO: बाबर को किसकी लग गई नजर? डरा रहे हैं BBL के आंकड़े, स्टोइनिस ने बीच मैदान में कर दी बेइज्जती

विज्ञापन
मौजूदा समय में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) बिग बैश लीग (Big Bash League 2025-26) में शिरकत कर रहे हैं. जहां उनका बल्ला उनसे बुरी तरह से रूठा हुआ नजर आ रहा है. उनके खराब प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टूर्नामेंट में उन्होंने खबर लिखे जाने तक कुल सात मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से सात पारियों में (14+2+58*+2+58+9+2) 145 रन निकले हैं, जो उनकी मौजूदा छवि के हिसाब से सही नहीं कहा सकता है. हैरानी वाली बात जो है. वह यह है कि इस दौरान वह केवल तीन बार दहाई का आंकड़ा छू पाए हैं. नहीं तो वह अन्य मौकों पर सिंगल डिजिट में ही आउट हुए हैं. मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ खेली गई 58 रनों की नाबाद पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ भी हुए बुरी तरह से फ्लॉप

बिग बैश लीग 2025-26 का 27वां मुकाबला आठ जनवरी को मेलबर्न स्टार्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच मेलबर्न में खेला गया. जहां सिक्सर्स की टीम को उनसे एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर पारी का आगाज करते हुए वह महज 14 रन पर आउट हो गए. विपक्षी टीम के कप्तान मार्कस स्टोइनिस ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. जिसके बाद वह काफी हताश नजर आए. 

बुरे दौर से गुजर रहे हैं बाबर आजम

ऐसा लग रहा है जैसे बाबर आजम को किसी की बुरी नजर लग गई है. पिछले काफी समय से वह मैदान में रनों के लिए जूझ रहे हैं. यही वजह है कि बीच में उन्हें कुछ अहम टूर्नामेंट से ड्रॉप भी किया गया था. हालांकि, उनके चाहने वालों को उम्मीद है कि वह जल्द ही फॉर्म में वापसी करेंगे और ग्रीन टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे.

