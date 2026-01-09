विज्ञापन
VIDEO: जय शाह असल में किस खिलाड़ी को मानते हैं भारतीय टीम का कप्तान? सुने उन्हीं की मुंह जुबानी

Jay Shah Big Statement: जय शाह ने उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताया है. जिसे वह असल में अपना कप्तान मानते हैं.

Jay Shah
  • जय शाह ने मुंबई में आयोजित समारोह में रोहित शर्मा की कप्तानी में मिली दो बड़ी ट्रॉफियों की प्रशंसा की
  • उन्होंने बताया कि 2023 में भारतीय टीम ने दस लगातार मैच जीते लेकिन खिताब नहीं जीत सकी
  • वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक पहुंची लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गई
वैसे तो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक से बढ़कर एक कप्तान आए हैं. मगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व सचिव और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के मौजूदा अध्यक्ष जय शाह (Jay Shah) असल में किसे अपना कप्तान मानते हैं? इस बात का खुलासा उन्होंने स्वयं किया है. हाल ही में मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान उन्होंने रोहित शर्मा की जमकर प्रशंसा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह आज भी इस स्टार बल्लेबाज को अपना कप्तान मानते हैं. क्योंकि रोहित की देखरेख में भारतीय टीम ने आईसीसी के दो बड़े अवॉर्ड अपने नाम किए हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

जय शाह ने कहा, 'हमारे कप्तान यहां बैठे हुए हैं. मैं तो इन्हें कप्तान ही बोलूंगा. क्योंकि आपने हमारे लिए दो ट्रॉफियां जीतकर लाई है. 2023 में हमने लगातार 10 जीत के साथ लोगों का दिल तो जीता. मगर ट्रॉफी नहीं ला पाए. फरवरी 2024 में मैंने राजकोट में कहा था कि हम ट्रॉफी और लोगों का दिल दोनों जीतेंगे.'

वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम ने किया था शानदार प्रदर्शन

वर्ल्ड कप 2023 भारतीय टीम के नजरिए से शानदार रहा था. उस दौरान ब्लू टीम ने फाइनल मुकाबले से पूर्व अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटाई थी. मगर खिताबी मुकाबले में वह ऑस्ट्रेलिया से पार नहीं पा सकी. जिसके साथ ही उसका खिताब जीतने का भी सपना चकनाचूर हो गया था.

टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं रोहित

रोहित शर्मा मौजूदा समय में टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. वह अब केवल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं. जहां एक खिलाड़ी के तौर पर वह शिरकत करते हैं.

India, Rohit Gurunath Sharma, Cricket
