Babar Azam: एक-दो नहीं, 8 बार टेस्ट क्रिकेट में 'डक' आउट हुए हैं बाबर आजम, जानें आठों गेंदबाजों के नाम

Babar Azam has Ducked 8 Times in Test Cricket: बाबर आजम के नजरिए से बांग्लादेश के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज का आगाज अच्छे से नहीं हुआ है. पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को उनसे एक बेहतरीन पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह पहले टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में ही बिना खाता खोले आउट हो गए. विपक्षी टीम के तेज गेंदबाज शोरफुल इस्लाम ने उन्हें विकेटकीपर लिटन दास के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है.

यह पहली बार नहीं हुआ है जब बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में 'डक' आउट हुए हैं. अबतक वह 8 बार बिना खाता खोले पवेलियन का रुख कर चुके हैं. बात करें टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के उन आठों गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने बाबर आजम को 'डक' पर पवेलियन का रास्ता दिखाया है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

Babar Azam was dismissed for a duck in the first innings of the Test - his 8th in the long format.



And, out of the eight times he's got out without scoring, five have been off the second delivery of his innings.