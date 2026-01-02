एशेज फाइनल के बाद रिटायर होंगे उस्मान ख्वाजा, 'नस्लीय भेदभाव' की आलोचना के साथ किया बड़ा खुलासा

Usman Khawaja Retirement After Ashes Finale: उस्मान ख्वाजा ने शुक्रवार को एलान किया कि वह इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और एशेज मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, इसके साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर के रूप में एक विरासत छोड़ेंगे. इसके साथ ही ख्वाजा ने अपने 15 साल के करियर के दौरान कथित 'नस्लीय भेदभाव' की भी आलोचना की. अगर उन्हें एशेज के आखिरी मैच के लिए चुना जाता है, तो वह रविवार को सिडनी में आखिरी बार मैदान पर उतरेंगे, जिससे उनके भविष्य को लेकर महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लग जाएगा. यह इस शानदार बाएं हाथ के बल्लेबाज का 88वां टेस्ट होगा, जो उनके करियर का समापन होगा, जिसकी शुरुआत 2011 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू से हुई थी.

Usman Khawaja has called time on his career after 88 Tests: https://t.co/MqNLboJ3rK pic.twitter.com/kgG3PYyzF1 — cricket.com.au (@cricketcomau) January 1, 2026

ख्वाजा ने कहा, "सबसे पहली भावना संतुष्टि की है. मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने सारे मैच खेले हैं." "मुझे उम्मीद है कि मैंने इस दौरान लोगों को प्रेरित किया होगा. "मैं पाकिस्तान का एक गौरवान्वित मुस्लिम अश्वेत लड़का हूं, जिसे कहा गया था कि वह कभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेलेगा. "अब मुझे देखो और तुम भी ऐसा कर सकते हो," उन्होंने आगे कहा.

बचपन में इस्लामाबाद से ऑस्ट्रेलिया आए थे ख्वाजा

ख्वाजा बचपन में इस्लामाबाद से ऑस्ट्रेलिया आ गए थे और मुश्किलों का सामना करते हुए देश के पहले पाकिस्तान में जन्मे और पहले मुस्लिम नेशनल खिलाड़ी बने. एक समय वह ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र एशियाई फर्स्ट-क्लास खिलाड़ी थे और उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है जिन्होंने दूसरों के लिए रास्ते खोले.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा

"उस्मान ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान दिया है, 15 साल पहले अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से हमारे सबसे स्टाइलिश और मजबूत बल्लेबाजों में से एक के रूप में अपनी शानदार उपलब्धियों से, और मैदान के बाहर, खासकर उस्मान ख्वाजा फाउंडेशन के ज़रिए."

"ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की ओर से मैं उस्मान को उनकी सभी उपलब्धियों के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं." ख्वाजा का फाउंडेशन शरणार्थी, अप्रवासी, आदिवासी और गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के युवाओं को शुरुआती क्रिकेट कार्यक्रमों और शैक्षिक सहायता के माध्यम से मदद करता है.

'मुझ पर हमला किया गया'

ख्वाजा ने कहा, "मुझे खुशी है कि मैं अपनी शर्तों पर थोड़ी गरिमा के साथ और SCG में जहां मुझे पसंद है, वहां से जा रहा हूं," उन्होंने अपने साथ हुए बर्ताव पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा. "जब मेरी पीठ में चोट लगी (पर्थ में), तो मेरी पीठ में दर्द हुआ और पीठ में ऐंठन हुई और यह कुछ ऐसा था जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था. "जिस तरह से मीडिया और पुराने खिलाड़ियों ने सामने आकर मुझ पर हमला किया. मैं इसे कुछ दिनों तक झेल सकता था, लेकिन यह पांच दिनों तक चलता रहा.

गोल्फ कॉम्पिटिशन खेल रहा है, मतलबी है...

"जिस तरह से सबने मेरी तैयारी के बारे में मुझ पर हमला किया, 'वह टीम के प्रति कमिटेड नहीं है. सिर्फ अपने बारे में सोचता है. गोल्फ़ कॉम्पिटिशन खेल रहा है. वह मतलबी है, उसने काफ़ी मेहनत से ट्रेनिंग नहीं की. वह आलसी है'. "ये वही नस्लीय रूढ़िवादिताएं हैं (मुझे लगा था कि हम इनसे आगे बढ़ चुके हैं).

"लेकिन ज़ाहिर है, हम पूरी तरह से इससे आगे नहीं बढ़े हैं. मैंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में पहले कभी किसी के साथ ऐसा होते नहीं देखा." फिर भी उन्होंने माना कि मौजूदा एशेज सीरीज़ के दौरान सब कुछ साफ़ दिख रहा था. उन्होंने कहा, "एडिलेड जाने और फिर उस मैच के लिए शुरू में न चुने जाने से शायद मुझे यह संकेत मिला कि 'ठीक है, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है'." ख्वाजा ने 40 वनडे और नौ टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं.

ख्वाजा, एक क्वालिफाइड पायलट हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 16 शतकों के साथ 6,206 रन बनाए हैं, जिनका औसत 43.39 है. उन्होंने एक साल पहले श्रीलंका के खिलाफ करियर का सबसे बड़ा 232 रन बनाया था, लेकिन उसके बाद से तीन अंकों का स्कोर नहीं बनाया है. मौजूदा एशेज सीरीज एक रोलरकोस्टर राइड रही है, जिसमें इस अनुभवी बल्लेबाज पर सवाल उठे हैं.

उन्हें पर्थ में पहले टेस्ट में पीठ में चोट लगी और दूसरी पारी में उनकी जगह ट्रैविस हेड को ओपनर बनाया गया, जिन्होंने मैच जिताने वाला शतक लगाया. ख्वाजा ब्रिस्बेन में अगले मैच में नहीं खेले और एडिलेड में तीसरे टेस्ट के लिए टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन टॉस से ठीक पहले स्टीव स्मिथ के बीमार होने पर उन्हें एक मौका मिला. वह नंबर चार पर आए और 82 और 40 रन बनाए, जिसके बाद मेलबर्न में चौथे टेस्ट में 29 और 0 रन बनाए.