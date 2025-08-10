मिचेल मार्श का 'महारिकॉर्ड', T20I क्रिकेट इतिहास में ये धमाल करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज

Mitchell Marsh First Australian Cricketer Who Hit six on the First Ball in T20I: डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया जो शुरुआत में तो सही दिखी, लेकिन इसके बाद कैमरून ग्रीन की शानदार पारी और टिम डेविड (Tim David Hald Century vs SA) के तूफानी अर्धशतक ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को मजबूती दी.

मिचेल मार्श ने रचा इतिहास (Mitchell Marsh T20I Record vs SA)

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे मिचेल मार्श ने एक खास उपलब्धि अपने नाम की. ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए उन्होंने लुंगी एनगिडी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर खाता खोला.

MITCHELL MARSH STARTS THE T20I SERIES WITH A SIX. 🤯 pic.twitter.com/i0M9FBwhYt — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 10, 2025

इस तरह मार्श (Mitchell Marsh Six on the first ball in a T20i for Australia) ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20I मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. इससे पहले पूर्व कप्तान आरोन फिंच ने भी पहली गेंद पर छक्का लगाया था, लेकिन वह कारनामा रन चेज के दौरान उन्होंने किया था.

मार्श की इस आक्रामक शुरुआत ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया बल्कि टीम को तेज़ रफ्तार से रन बनाने का आत्मविश्वास भी दिलाया. हालांकि उनकी पारी मात्र 13 रनों की रही, लेकिन ये झलक टीम की सोच को दिखाने के लिए काफी था. तीन मैचों की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेगी.