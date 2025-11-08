विज्ञापन
विशेष लिंक

Australia vs India Prediction, 5th T20I: पांचवें टी-20 में किस टीम की होगी जीत, ऐसा बन रहा भारतीय प्लेइंग XI का समीकरण

Australia vs India Prediction, 5th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आखिरी मैच ब्रिसबेन में खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है. एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था. इस मैच को ऑस्ट्रेलियाई टीम हर हाल में जीतना चाहेगी.

Read Time: 6 mins
Share
Australia vs India Prediction, 5th T20I: पांचवें टी-20 में किस टीम की होगी जीत, ऐसा बन रहा भारतीय प्लेइंग XI का समीकरण
IND vs AUS Brisbane weather report: आज खेला जाएगा पांचवां टी-20 मैच
  • भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 17 वर्षों से कोई टी20 सीरीज नहीं हारी है और वर्तमान सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाए रखी है
  • शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी पर टीम की जीत के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा
  • अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर की स्पिन तिकड़ी मजबूत भूमिका निभा रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

AUS vs IND, 5th T20I Match Prediction: विदेशी सरजमीं पर एक और सीरीज जीतने की दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम पांचवें और अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच में अपनी बल्लेबाजी की कमजोरियों को दूर कर ऑस्ट्रेलिया दौरे का अंत प्रभावशाली ढंग से करने की कोशिश करेगी. भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त के साथ ऑस्ट्रेलिया में 17 साल से कोई टी20 सीरीज नहीं गंवाने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है.  सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इस दौरे का अंत जीत के साथ करने के लिए पूरा जोर लगायेगी. मैच में सबसे ज्यादा नजरें शुभमन गिल और सूर्यकुमार की बल्लेबाजी पर होंगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले भारत की स्पिन चुनौती का डटकर सामना करना चाहेगा .

भारतीय टीम ने पिछले मैच में बेहतर रणनीतिक सूझबूझ दिखाई थी और कैरारा की मुश्किल पिच पर बल्लेबाजों ने अच्छा तालमेल बिठाया था.  गिल ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी जिससे भारत 14 ओवर में दो विकेट पर 121 रन के स्कोर के साथ मजबूत स्थिति में था. टीम ने हालांकि इसके बाद 15 रन के अंदर चार विकेट गंवा दिये थे.  उपकप्तान गिल ने सात पारियों से अर्धशतक नहीं लगाया है लेकिन पिछले मैच में 46 रन के साथ उन्होंने ने लय में वापसी का संकेत दिया था. 

भारतीय खिलाड़ी शानदार फॉर्म में

सूर्यकुमार ने सीरीज में कुछ शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में उन्हें संघर्ष करना पड़ा है. अगले महीने  साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज से पहले कप्तान से और अधिक आजादी के साथ बल्लेबाजी कर मिसाल कायम करने की उम्मीद होगी.  तिलक वर्मा भी इस सीरीज में अभी तक अपनी लय नहीं पकड़ पाए हैं, उन्होंने अपने पिछले तीन मैचों में 0, 29 और पांच रन बनाए हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा पर भी दबाव होगा क्योंकि पिछले दो मैचों में उन्होंने अनुभवी संजू सैमसन पर तरजीह मिलने के बाद कोई ख़ास प्रभाव नहीं छोड़ा है. अभिषेक शर्मा ने दुनिया के शीर्ष टी20 बल्लेबाज के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए एक तेज अर्धशतकीय पारी खेली और एक अन्य मैच में टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाई. भारत का निचला क्रम भी प्रभावी रहा है. अक्षर पटेल ने पिछले मैच में 11 गेंदों में नाबाद 21 रनों की पारी खेली थी. सातवें और आठवें नंबर पर हरफनमौला खिलाड़ियों की मौजूदगी ने टीम को मजबूती प्रदान की है.

अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी में एक बार फिर भारत के लिए अपनी उपयोगिता साबित की है, उन्होंने चार विकेट लिए हैं और जसप्रीत बुमराह के साथ नयी गेंद से प्रभावी जोड़ी बनाई है. कुलदीप यादव की अनुपस्थिति के बावजूद वरुण, अक्षर और वाशिंगटन की स्पिन तिकड़ी भारत की एक बड़ी ताकत रही है. शिवम दुबे और वाशिंगटन दोनों ने बल्ले और गेंद से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. दुबे की 23 गेंदों में 49 रनों की पारी ने तीसरे टी20 को भारत के पक्ष में मोड़ दिया था वहीं चौथे मैच में वाशिंगटन के तीन रन पर तीन विकेट से भारत ने मुकाबला को जल्दी खत्म करने में सफल रही। दुबे ने इस मैच में भी 22 गेंदों में 18 रन भी बनाए और दो विकेट भी लिए. पिछले टी20 मैच में बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया की कलई एक बार फिर खुल गयी थी. वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर कैरारा ओवल में 10 ओवर से कम में छह विकेट लिए.

ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

टीम की बल्लेबाजी कप्तान मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड पर काफी हद तक निर्भर रही है। ट्रेविस हेड की अनुपस्थिति ने पिछले मैच में उन्हें काफी खली थी क्योंकि टीम को 168 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए 48 रन से हार का सामना करना पड़ा. हरफनमौला मैथ्यू शॉर्ट हेड की अनुपस्थिति में शीर्ष क्रम में प्रभावित करने का एक मौका गंवा दिया. वह शनिवार को अपनी गलतियों की भरपाई करने के लिए बेताब होंगे. जोश हेजलवुड के सीरीज से हटने के बाद घरेलू टीम के गेंदबाजी आक्रमण में पैनापन की कमी दिखी है. नाथन एलिस और एडम जम्पा ने ज्यादातर जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन चौथे टी20 में बेन ड्वार्शिस को कोई विकेट नहीं मिला. मेजबान टीम आखिरी मैच में महली बियर्डमैन को डेब्यू का मौका देने पर विचार कर सकती है.

पिच क्या असर दिखाएगी

दोनों टीमों के बीच मैच ब्रिसबेन में खेला जाएगा. ब्रिसबेन की उछाल भरी पिच पर भारतीय बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज यहां की पिच का फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे. गाबा की पिच तेज गेंदबाजों को मदद करती है. लेकिन इस मैदान पर रन भी तेजी से बनते हैं.  BBL के मैचों में इस मैदान पर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. ऐसे में आजका मैच ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीद है. 

टीमें:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर

भारत संभावित इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), जोश फिलिप (विकेट कीपर), मिशेल ओवेन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट कुहनेमन, एडम ज़म्पा, महली बियर्डमैन, बेन ड्वार्शिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मार्कस स्टोइनिस

ऑस्ट्रेलिया संभावित इलेवन

मैट शॉर्ट, मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिच ओवेन / जोश फ़िलिपे, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, ज़ेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारश्विस, नेथन एलिस, एडम ज़ैम्पा

कितने बजे शुरू होगा मैच - मैच दोपहर 1:45 बजे शुरू होगा

मौसम कैसा रहेगा

मौसम सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है. ब्रिस्बेन के लिए पूर्वानुमानों के अनुसार, शाम उमस भरी और बादल छाए रहेंगे, और दिन भर बारिश और घने बादलों की लगभग 80 प्रतिशत संभावना है. हालांकि दोपहर में गरज के साथ बारिश तैयारियों में खलल डाल सकती है, लेकिन मैच के समय तक बारिश की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी, मैच के समय तापमान 21°C और 28°C के बीच रहने की उम्मीद है, मध्यम आर्द्रता और हल्की हवा के साथ, ये स्थितियां शुरुआत में ही मैच का रुख बदलने में मददगार हो सकती हैं. अगर लगातार बारिश के कारण मैच रद्द हो जाता है, तो भारत 2-1 से सीरीज़ अपने नाम कर लेगा.  लेकिन भारतीय टीम इतिहास रचने की कगार पर है, इसलिए सूर्यकुमार की टीम सीरीज़ के आखिरी मैच को बारिश के कारण रद्द होते देखने के बजाय मैदान पर ही जीत हासिल करने के लिए बेताब है.  गौरतलब है कि कैनबरा में पहला टी20 मैच बारिश के कारण सिर्फ़ 9.4 ओवर के बाद ही खत्म हो गया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Australia, Australia Vs India 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now