PAK vs AUS: पाकिस्तान की जमीन पर उतरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, क्या आपने देखा VIDEO?

- मिचेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलने लाहौर पहुंची है
- यह टी20 सीरीज पाकिस्तान के लिए टी20 विश्व कप की तैयारी का अंतिम चरण मानी जा रही है
- पाकिस्तान की टीम के विश्व कप में भागीदारी को लेकर सरकार की मंजूरी अभी अंतिम नहीं हुई है
मिचेल मार्श की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया की टीम बुधवार को लाहौर पहुंच गई. जहां वह पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी. यह सीरीज ऐसे समय में आयोजित की जाएगी जब अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. इस सीरीज को पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के अंतिम चरण के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या राष्ट्रीय टीम को भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में सात फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए सरकार की मंजूरी मिलेगी या नहीं.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के साथ बैठक के बाद कहा था कि सभी विकल्प खुले हैं और फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार तक लिया जाएगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर भारत में टी20 विश्व कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया था. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर दिया था जिसका पाकिस्तान विरोध कर रहा है.
آسٹریلیا کی ٹیم بسنت منانے لاہور پہنچ گئی ہے 🪁 ❤️ 🏏 pic.twitter.com/0m8QYIOprw— C0L SHER KHAN ™️ (@C0LSHERKHAN) January 28, 2026
ऑस्ट्रेलिया की टीम पैट कमिंस समेत अपने कुछ अनुभवी खिलाड़ियों के बिना लाहौर पहुंची है. विश्व कप से पहले चोटों से उबरने के लिए कमिंस, जोश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड और नाथन एलिस को पाकिस्तान दौरे से बाहर रखा गया है. ऑस्ट्रेलिया की टीम 2022 के बाद पहली बार पाकिस्तान का दौरा कर रही है.
ऑस्ट्रेलिया की टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), शॉन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, कूपर कॉनॉली, बेन ड्वार्शियस, जैक एडवर्ड्स, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू रेनशॉ, मैट शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम ज़म्पा
