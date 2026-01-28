Gold-Silver Prices: पहली बार सोना 1.60 लाख के पार, चांदी ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड, जानें अपने शहर के भाव

Gold-Silver Prices Today: भारतीय सर्राफा बाजार में आज एक नया इतिहास बन गया. सोने और चांदी की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी ने निवेशकों और खरीदारों के होश उड़ा दिए. बुधवार को गोल्ड के दामों ने पहली बार 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का लेवल क्रॉस किया, वहीं चांदी ने भी 3.50 लाख रुपये प्रति किलो की कमाल की ऊंचाई को छू लिया.
सोने की कीमतों में दिखा जादू
इंडिया बुलियन ज्वेलर्स के आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमतों में एक ही दिन में 5,734 रुपये की भारी बढ़त देखी गई. एक दिन पहले जहां 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें 1,58,901 रुपये प्रति 10 ग्राम थीं, वहीं आज यह 1,64,635 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गईं.
चांदी की चमक हुई और तेज
सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी ने भी लंबी छलांग लगाई है. चांदी की कीमत 13,703 रुपये की तेजी के साथ अब 3,58,267 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. पिछले कारोबारी दिन में यह 3,44,564 रुपये पर बंद हुई थी.
बड़े शहरो में चांदी के भाव
- दिल्ली- 380,000 रुपये प्रति किलोग्राम
- चेन्नई- 400,000 रुपये प्रति किलोग्राम
- बेंगलुरु- 380,000 रुपये प्रति किलोग्राम
- मुंबई- 80,000 रुपये प्रति किलोग्राम
बाजार में तेजी की बड़ी वजहें
- अमेरिका से जारी टैरिफ खबरों ने निवेशकों को डरा दिया है, जिससे लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर भाग रहे हैं.
- एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बदलाव की कम संभावनाओं ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं.
- ग्लोबल मार्केट में भी तेजी बरकरार है. सोना 5,287 प्रति औंस डॉलर और चांदी 112 प्रति औंस डॉलर के लेवल पर पहुंच गए हैं.
आगे क्या?
मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, सोने के लिए अब 1,66,000 रुपये एक बड़ा लेवल है, जबकि 1,60,000 पर इसे मजबूत सपोर्ट मिल रहा है. कीमतों में आई इस तूफानी तेजी के बाद अब बाजार में उतार-चढ़ाव हो सकता है. इसलिए निवेशकों को फूंक-फूंक कर कदम रखने की सलाह दी जा रही है.
यह भी पढ़ें- Gold vs Silver Return: सोने में पैसा लगाएं या चांदी में? एक्सपर्ट ने सब कुछ बता दिया
यह भी पढ़ें- Silver Price: एक साल में 4 गुना बढ़ गए चांदी के दाम, जानिए आज 24 जनवरी, शनिवार को आपके शहर में क्या भाव चल रहा सिल्वर?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं