Gold-Silver Prices: पहली बार सोना 1.60 लाख के पार, चांदी ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड, जानें अपने शहर के भाव

Gold-Silver Prices Today: भारतीय सर्राफा बाजार में आज एक नया इतिहास बन गया. सोने और चांदी की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी ने निवेशकों और खरीदारों के होश उड़ा दिए. बुधवार को गोल्ड के दामों ने पहली बार 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का लेवल क्रॉस किया, वहीं चांदी ने भी 3.50 लाख रुपये प्रति किलो की कमाल की ऊंचाई को छू लिया.

सोने की कीमतों में दिखा जादू

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स के आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमतों में एक ही दिन में 5,734 रुपये की भारी बढ़त देखी गई. एक दिन पहले जहां 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें 1,58,901 रुपये प्रति 10 ग्राम थीं, वहीं आज यह 1,64,635 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गईं.

चांदी की चमक हुई और तेज

सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी ने भी लंबी छलांग लगाई है. चांदी की कीमत 13,703 रुपये की तेजी के साथ अब 3,58,267 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. पिछले कारोबारी दिन में यह 3,44,564 रुपये पर बंद हुई थी.

बड़े शहरो में चांदी के भाव

दिल्ली- 380,000 रुपये प्रति किलोग्राम

चेन्नई- 400,000 रुपये प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु- 380,000 रुपये प्रति किलोग्राम

मुंबई- 80,000 रुपये प्रति किलोग्राम

बाजार में तेजी की बड़ी वजहें

अमेरिका से जारी टैरिफ खबरों ने निवेशकों को डरा दिया है, जिससे लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर भाग रहे हैं.

एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बदलाव की कम संभावनाओं ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं.

ग्लोबल मार्केट में भी तेजी बरकरार है. सोना 5,287 प्रति औंस डॉलर और चांदी 112 प्रति औंस डॉलर के लेवल पर पहुंच गए हैं.

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने बताया कि, "MCX पर सोना करीब 4% उछला है. हालांकि, इतनी लंबी तेजी के बाद अब बाजार ओवरहीट जोन में है. यहां से भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकती है."

आगे क्या?

मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, सोने के लिए अब 1,66,000 रुपये एक बड़ा लेवल है, जबकि 1,60,000 पर इसे मजबूत सपोर्ट मिल रहा है. कीमतों में आई इस तूफानी तेजी के बाद अब बाजार में उतार-चढ़ाव हो सकता है. इसलिए निवेशकों को फूंक-फूंक कर कदम रखने की सलाह दी जा रही है.

