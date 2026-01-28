मैं बेबस महसूस कर रहा हूं... अजित के निधन पर शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया, किसी साजिश से किया इनकार

Ajit Pawar Plane Crash: बारामती प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक और उनके चाचा शरद पवार का पहला रिएक्शन सामने आया है. दर्दनाक हादसे में भतीजे अजित की असमय मौत पर शरद पवार बेहद भावुक नजर आए. उन्होंने इस हादसे पर कहा, "यह पूरी तरह से एक हादसा है. कृपया इसमें राजनीति न लाएं." उन्होंने इसमें किसी तरह की साजिश से इनकार किया. उन्होंने यह भी कहा कि इस हादसे में राजनीति नहीं आए. अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शरद पवार ने कहा, "यह केवल परिवार या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की अपूरणीय क्षति है. उन्होंने यह भी कहा कि अजित पवार की कमी की भरपाई कभी नहीं की जा सकती."

बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन पर क्या बोले शरद पवार?



बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन पर शरद पवार ने कहा, “इसमें कोई साजिश नहीं, यह पूरी तरह से एक दुर्घटना है. अजित पवार के चले जाने से महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. एक काबिल नेतृत्व आज हमारे बीच से चला गया है. महाराष्ट्र ने आज एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया है. यह जो क्षति हुई है, इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी. आज सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता. मैं आज बेबस महसूस कर रहा हूँ. रोना शर्मनाक लग सकता है."

एनसीपी नेता ने आगे कहा, "कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जिनके पीछे कोई राजनीति नहीं होती, मैंने स्पष्ट रूप से अपनी यही भूमिका रखी है. इसमें कोई साज़िश नहीं, यह पूरी तरह से एक दुर्घटना है. इसका दर्द महाराष्ट्र और हम सभी को हमेशा सहना पड़ेगा. कृपया इसमें राजनीति न लाएं, बस यही कहना चाहता हूं."

शरद पवार की छत्रछाया में अजित ने शुरू की थी राजनीति



मालूम हो कि शरद पवार की छत्रछाया में अपनी राजनीति शुरू करने वाले अजित पवार को लंबे समय तक उनका उत्तराधिकारी माना जाता था. लेकिन बाद में दोनों की राजानीतिक राहें अलग हुई थी. हालांकि परिवार के रूप में पवार फैमिली एकजुट ही थी. अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में हुए निकाय चुनाव में भी कई जगहों पर एनसीपी के दोनों धड़ों ने साथ-साथ चुनाव लड़ा था.

सुप्रिया पहुंची बारामती, भाई के जान का दर्द चेहरे पर दिखा



अजित पवार के निधन के बाद सुप्रिया सुले, उनकी सुनेत्रा पवार के साथ बारामती पहुंची. जहां भाई के निधन के बाद उनकी आंखों का आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था. वो वहां खड़े एक बुजुर्ग से गले लगकर रो रही थीं. बुजुर्ग सुप्रिया को चुप कराने की कोशिश कर रही थीं. वीडियो में दिवंगत अजित पवार के रिश्तेदार काफी गमगीन दिख रहे थे.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कई जगहों पर एनसीपी (अजित) और एनसीपी (शरद) गुट मिलकर चुनाव लड़े थे. दोनों परिवारों में नजदीकियां बढ़ रही थीं. अपनी मौत से पहले अजित पवार भी परिवार के बीच मजबूत रिश्तों के संकेत देते रहे थे. माना जा रहा था कि जल्द ही दोनों दल एक हो जाएंगे.



अजित पवार के निधन के बाद बारामती में गम का माहौल

अजित पवार के निधन के बाद पूरे बारामती में गम का माहौल है. बाजार बंद है. महाराष्ट्र में अजित पवार के सम्मान में तिरंगा आधा झुका दिया गया है और तीन दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है. सुप्रिया सुले ने अजित पवार के शरद पवार से अलग होने के बाद भी कभी भी तल्ख लहजे का प्रयोग नहीं किया था. वो हमेशा उनका सम्मान करती थीं. दोनों भाई-बहन का रिश्ता काफी मजबूत था.



