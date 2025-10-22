विज्ञापन
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के नाम है एडिलेड में सर्वोच्च वनडे रन बनाने का कारनामा, मगर ये अनचाहा रिकॉर्ड आपको कर देगा हैरान

IND vs AUS Adelaide Runs Record: ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एडिलेड में 7 विकेट खोकर 369 रन बनाए थे. यह इस मैदान पर सर्वोच्च वनडे स्कोर है.

  • एडिलेड के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्वोच्च वनडे स्कोर 369 रन बनाए थे
  • डेविड वॉर्नर ने 128 गेंदों में 179 रन बनाए जिसमें पांच छक्के और उन्नीस चौके शामिल थे
  • ट्रेविस हेड ने 137 गेंदों में तीन छक्के और नौ चौकों की मदद से 128 रन बनाए थे
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs AUS Adelaide Runs Record: एडिलेड में न सिर्फ सर्वोच्च, बल्कि न्यूनतम वनडे स्कोर भी ऑस्ट्रेलिया के ही नाम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में 23 अक्टूबर को दूसरा वनडे मैच खेला जाना है. रोचक बात ये है कि इस मैदान पर न सिर्फ सर्वोच्च, बल्कि न्यूनतम वनडे स्कोर भी ऑस्ट्रेलिया के ही नाम है. आइए, इन मुकाबलों के बारे में विस्तार से जानते हैं. 26 जनवरी 2017 को ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एडिलेड में 7 विकेट खोकर 369 रन बनाए थे. यह इस मैदान पर सर्वोच्च वनडे स्कोर है.

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने 41.3 ओवरों में 284 रन की साझेदारी की. वॉर्नर 128 गेंदों में 179 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 5 छक्के और 19 चौके शामिल रहे.

वॉर्नर के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया के विकेटों का पतझड़ लग गया. हालांकि, इस बीच बल्लेबाज तेजी से रन बटोरने की कोशिश में लगे रहे. ट्रेविस हेड ने 137 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों के साथ 128 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम से जुनैद खान और हसन अली ने 2-2 विकेट हासिल किए.

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम 49.1 ओवरों में 312 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने 100, जबकि शरजील खान ने 79 रन की पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला 57 रन से अपने नाम किया. एडिलेड के मैदान पर न्यूनतम स्कोर का अनचाहा रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया के ही नाम है.

27 जनवरी 1986 को न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए 7 विकेट खोकर 276 रन बनाए. इस पारी में ब्रूस एडगर और जॉन राइट ने 61-61 रन की पारी खेली. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 26.3 ओवरों में महज 70 रन पर सिमट गई. डेविड बून (10) और वेन फिलिप्स (22) के अलावा, कोई अन्य ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका. न्यूजीलैंड ने इस मैच में 206 रन के अंतर से जीत दर्ज की.

