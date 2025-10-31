Aus vs Indi 2nd T20I: 'भारत को यहां झांकने की जरूरत', हार के बाद पठान का बड़ा सवाल, 'दो अहम बिंदु दुरुस्त करे प्रबंधन'

Irfan Pathan's big sugestion for next matches: शुक्रवार को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली 4 विकेट से हार के बाद टीम इंडिया अब बचे चार मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ गई है. और अब रविवार को उसने मैच नहीं जीता, तो फिर सीरीज तो भारत नहीं ही जीत पाएगा. टीम सूर्यकुमार (Suryakumar) को अगले अहम बन पड़े उन बिंदुओं को दुरस्त करना होगा, इरफान पठान ने दुरस्त करने की बात कही है. पठान ने खामियों पर ध्यान दिलाते हुए रविवार के मुकाबले के लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में पत्ते दुरुस्त करने की बात ही है.

Indian team's combination needs to have a look in seaming condition. batting order too. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 31, 2025

पठान ने भारत की हार के बाद X पर पोस्ट किए पहले मैसेज में लिखा, 'भारत को पेसरों के मददगार हालात में टीम संयोजन के भीतर झांकने की जरूरत है. और यही बात बैटिंग पर भी लागू होती है.' इतना कहने के बाद करीब एक घंटे बाद खरी-खरी बोलने के लिए पहचान बना चुके इरफान को लगा कि इस विषय पर उनसे कुछ छूट रहा है. इसलिए पठान ने बात को पूरी तरह साफ कर दिया.

SHUBMAN gill needs to score runs so is Surya Kumar Yadav. Arshdeep Singh should be in the playing 11? Full video on my YT channel. pic.twitter.com/zci2GqY9xV — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 31, 2025

पहले मैसेज के करीब दो घंटे बाद पठान ने एक और मैसेज पोस्ट करते हुए लिखा, 'अब शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव को रन बनाने की जरूरत है, तो वहीं pअर्शदीप सिंह को XI का हिस्सा बनाया जाना चाहिए.' अब फॉर्म का आना-जाना तो लगा रहता है, लेकिन अर्शदीप को लेकर तो फैंस बहुत ही ज्यादा हैरान हैं. खासतौर पर यह देकते हुए कि मेलबर्न में शुक्रवार को बहुत ज्यादा पेसरों के मददगार हालात होने के बावजूद भारत अक्षर सहित तीन स्पिनरों के साथ मैदान पर उतरा, जबकि जोश हेजलवुज के प्रदर्शन ने सबकुछ साफ-साफ कर दिया कि संयोजन टीम का कैसा होना चाहिए था. अब भारतीय प्रबंधन किस ट्रैक या नीति पर चल रहा है, यह वही बेहतर बता सकता है.