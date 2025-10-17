विज्ञापन
AUS vs IND : ऑस्ट्रेलिया को झटका, ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन वनडे सीरीज से बाहर, इस दिग्गज को मिली टीम में एंट्री

AUS vs IND ODI series: पहले वनडे से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. दिग्गज ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.

India vs Australia 1st ODIs:
  • लाबुशेन को ऑस्ट्रेलियाई टीम में ग्रीन की जगह भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए शामिल किया गया है
  • कैमरन ग्रीन मांसपेशियों की जकड़न के कारण एशेज सीरीज से पहले जोखिम न लेते हुए श्रृंखला से बाहर रहेंगे
  • लाबुशेन ने हाल ही में क्वींसलैंड के लिए शेफील्ड शील्ड में 159 रन बनाकर घरेलू सत्र का चौथा शतक जड़ा है
IND vs AUS, 1st ODI: मार्नस लाबुशेन को रविवार से भारत के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए शुक्रवार को चोटिल ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन की जगह ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया.  ग्रीन मांसपेशियों में जकड़न के कारण श्रृंखला से बाहर रहेंगे क्योंकि चयनकर्ता अगले महीने शुरू होने वाली एशेज सीरीज से पहले कोई जोखिम नहीं लेना चाहते. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में कहा, ‘‘ग्रीन कुछ समय का रिहैबिलिटेशन पूरा करेंगे और एशेज की तैयारी जारी रखने के लिए शेफील्ड शील्ड के तीसरे दौर में खेलने की कोशिश करेंगे''

बयान में यह भी कहा गया कि ग्रीन का वनडे मैचों में नहीं खेलना एक एहतियाती कदम है. उनके स्थान पर चुने गए लाबुशेन शुरुआती टीम का हिस्सा नहीं थे लेकिन बृहस्पतिवार को क्वींसलैंड के लिए शेफील्ड शील्ड मैच में 159 रन बनाने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया है.  यह घरेलू सत्र का उनका चौथा शतक है.

भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया को यह तीसरा बदलाव करना पड़ा है। इससे पहले चोटिल जोश इंगलिस की जगह जोश फिलिप और एडम जंपा की जगह मैथ्यू कुहनेमैन को टीम में जगह दी गई. जंपा व्यक्तिगत कारणों से बाहर रहेंगे. भारत के दृष्टिकोण से इस सीरीज में ध्यान विराट कोहली और रोहित शर्मा पर है जो मार्च के बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं. टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ये दोनों सिर्फ वनडे प्रारूप में खेल रहे हैं.

ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क.

दूसरे वनडे के बाद: एडम जंपा, एलेक्स कैरी, जोश इंगलिस.

