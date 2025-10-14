Aus vs Ind: टीम गिल के पास दीवाली की पूर्व संध्या पर ऑस्ट्रेलियाई 'बम' को फिस्स करने का मौका, बहुत घायल किया है भारत को

India vs Australia: टीम शुभमन गिल (Shubman Gill) जल्द ही शुरू होने जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज (Aus vs Ind) में दीपावली की पूर्व संध्या पर पहले वनडे में भारत से भिड़ेगी. लेकिन भारत के लिए बड़ी राहत है कि हालिया समय में उस पर भारी पड़ा सबसे बड़ा 'बम' इन दिनों टांय-टांय फिस्स चल रहा है. और यह हैं लेफ्टी बल्लेबाज ट्रैविस हेड. इस साल न जाने हेड के बल्ले को किसकी नजर लग गई कि उन्हें गेंद को मिड्ल तक करने के लाले पड़ रहे हैं. टीम इंडिया को हेड ने कई मौकों पर घायल किया है, लेकिन जबकि हेड बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो भारत के लिए यह अच्छा मौका है. चलिए आप इस लेफ्टी के पिछले साल के प्रदर्शन पर नजर डालिए कि यह 'बम' कितनी आग उगल रहा था.
साल 2024 में खूब फोड़े बल्ले से बम!
साल 2024 में ट्रैविस हेड ने 15 मैचों में 178.47 के स्ट्राइक-रेट से 539 रन बनाए थे. इसमें चार अर्द्धशतक और 33 छक्के शामिल थे. छक्कों की संख्या और तूफानी स्ट्राइक-रेट बताने के लिए काफी है कि बल्ले से निकले बम रूपी शॉटों की गूंज कितनी भयावह थी, लेकिन इस साल ट्रैविस के सारे बम बुरी तरह टांय-टांय फिस्स हो गए.
क्या से क्या हो गए ट्रैविस !
क्रिकेट की यही खूबी है कि यह दिन विशेष पर राजा को रंक बना देता है. उनके बम रूपी शॉटों की बात छोड़िए, अब तो फुलझड़ियां या चकरी भी नहीं चल रहीं. इस साल खेले 6 टी20 मैचों में हेड ने सिर्फ 11.66 के औसत और 109.3 के स्ट्राइक-रेट से सिर्फ 70 ही रन बनाए हैं. उनका स्वैग गधे के सिर से सींग की तरह गायब है, तो बल्ले को मानो किसी की नजर लग गई है.
भारत के पास सुनहरा मौका
भारतीय बॉलर अभी तक हैड का तोड़ नहीं निकाल सके हैं. साल 2024 टी20 विश्व कप में हेड ने सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 43 गेंदों पर 76 रन बनाए थे. लेकिन अब जबकि हेड की फॉर्म पर घना अंधियारा छाया हुआ है, तो यहां मोहम्मद सिराज एंड कंपनी के पास उनका और बुरा हाल करने का शानदार मौका है.
अर्शदीप बन सकते हैं जी का जंजाल
हेड के लिए अर्शदीप बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं. फॉर्म के साथ लेफ्टी पेसर के खिलाफ उनका खराब इतिहास इसकी एक और वजह है. हेड का अर्शदीप का वनडे में आमना-सामना नहीं हुआ है, लेकिन टी20 में अर्शदीप के खिलाफ खेलीं 16 गेंदों पर बनाए 22 रन में हेड दो बार आउट हुए हैं.
