AUS vs IND 2nd T20I: वापसी के बाद शुभमन गिल व्हाइट-बॉल में फंसने लगे, इन आंकड़ों ने खड़ा किया बड़ा सवाल

Shubman Gill: रद्द हुए पहले मैच में शुभमन गिल ने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे, लेकिन दूसरे मैच में ही हालत वैसे जस के तस हो गए, जैसे पिछले कुछ मैचों से चले आ रहे थे

Shubaman Gill recent stats: कुछ ही महीने पहले जब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की जगह टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) को वनडे का कप्तान बनाया गया, तो सवाल तब भी खड़े हुए थे. पंडितों और पूर्व क्रिकेटरों के बीच चर्चा तब भी हुई थी. तब बड़ा सवाल यह था कि जब किसी खिलाड़ी की टीम में जगह ही पक्की नहीं, तो कप्तानी कैसे दी जा सकती है? बहरहाल, वनडे में कप्तानी संभालने के बाद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को दूसरे टी20 (Aus vs Indn T20) तक के सफर में गिल ने अपने लिए मुसीबत बढ़ाते हुए और बड़ा सवाल खड़ा कर लिया है. बारिश से रद्द हुए पहले टी20 मैच में गिल ने 20 गेंदों पर नाबाद 37 रन से आलोचकों का मुंह बंद करने की शुरुआत की थी, लेकिन  दूसरे मैच जब गिल (5) दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके, तो यहां से आलोचकों के स्वर और मुखर होंगे ही होंगे क्योंकि व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में पिछली 15 पारियों में गिल के आंकड़े खराब ही हुए हैं. 

आखिरी वनडे में गिल के ऐसे रहे आंकड़े

भारतीय वनडे कप्तान ने आखिरी 6 मैचों में 2, 8, 31, 10, 9, 24 का स्कोर किया है. निश्चित रूप यह स्कोर गिल के लिए चिंता की बात है. और इन 6 मैचों में 14 का औसत वह बात है, जिसका बचाव करना गिल के कट्टर समर्थकों के लिए करना  भी खासा मुश्किल होगा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया 3 मैचों की सीरीज में भी गिल का बतौर कप्तान औसत 3 मैचों में 14.33 का रहा.

टी20 में हालात और भी ज्यादा पतली!

आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए शानदार कप्तानी और प्रदर्शन करने वाले गिल को अंतरराष्ट्रीय टी20 रास नहीं आ रही है. इस फॉर्मेट में वह सबसे ज्यादा फंसते दिख रहे है.गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 को मिलाकर आखिरी 9 मैचों में 20, 10, 5, 47, 29, 4, 12, 37 और 5 का स्कोर किया है. और वास्तव में इन मैचों में 18.77 के औसत ने खाससर इस फॉर्मेट में गिल की नाकामी ने उनकी हालत और भी पतली कर दी है. 

सवाल की बड़ी वजह यह भी है

गिल पर दबाव खराब होते आंकड़ों से ही नहीं, बल्कि बाहर बैठे रिजर्व ओपनर यशस्वी जायसवाल के कारण भी है. जायसवाल का वनते में तो पहले खासा मारा ही जा चुका है. और अभी भी मारा जा रहा है, तो टी20 में अपने लिए खासी प्रतिष्ठा बटोर चुके जायसवाल के कारण भी गिल की मुश्किल और बढ़ चली है. 

