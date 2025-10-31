AUS vs IND 2nd T20I: 22 गेंद, 50 रन, 8 विकेट, ये सितारा बल्लेबाजों को क्या हुआ, औंधे मुंह जमीं पर, वजह जान लें

Aus vs Ind 2nd T20I: अभी ये बल्लेबाज आईपीएल में खेल रहे होते, या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) चल रहा होता, तो यही स्टार चल-चल कर बॉलरों को स्टेडियम के बाहर पहुंचा रहे थे थे. लेकिन शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (Aus vs Ind) मेलबर्न में दूसरे टी20 (2nd T20I) में यही तमाम सितारा बल्लेबाज औंधे मुंह जमीं पर आ गिरे. फिर चाहे टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) हों, या मौके न मिलते रहने की शिकायत करने वाले संजू सैमसन (Sanju Samson), हाल ही में स्टार का दर्जा पाने वाले तिलक वर्मा (Tilak Verma) हों या फिर कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakuamr Yadav). सभी के भी औंधे मुंह जमीं पर आ गिरे. चारों के चारों ही दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके.

अभिषेक का पचासा न होता तो क्या होता?

एक छोर पर अभिषेक ने दिखाया कि इस पिच पर बैटिंग की जा सकती थी. आप सोचिए कि अगर उनके 37 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छ्क्कों से 68 रन न होते, तो क्या होता? प्रोन्नत कर ऊपर भेजे गए हर्षित राणा के 33 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के से 35 रन न होते, तो क्या होता? होता यह भाई साहब कि टीम इंडिया पर्थ में 100 का भी आंकड़ा न छू पाती, क्योंकि हालत बहुत ही ज्यादा खराब थे.

सिर्फ 50 रन में 8 विकेट गिरे!

अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा एक तरफ और बाकी 8 बल्लेबाज एक तरफ! इन आठों की कहानी कितनी खराब रही, यह आप इससे समझिए कि इन आठों ने मिलकर 50 रन बनाए और सिर्फ 22 गेंदों के भीतर इन आठों का टिकट कट गया. न दुबे चले निचले क्रम में में और न ही अक्षर पटेल. नतीजा भारत मेलबर्न में कोटे के 20 ओवर भी नहीं खेल सका. और पूरी टीम 18.4 ओवरों में ही 125 रन पर सीमित हो गई.

इस वजह से हुआ बैटिंग का ऐसा हाल

इसमें दो राय नहीं कि कैनबरा और एमसीजी की पिच में बहुत ही ज्यादा अंतर रहा. पिछले मैच में बैटिंग पिच थी, तो यहां से पेसरों के लिए पहली ही गेंद से तीखी स्विंग,उछाल और गति तीनों ही थे. ऊपर से हैजलवुड ने एकदम सटीक टप्पा रख-रखकर भारतीय बल्लेबाजों को सांस लेना दूभर कर दिया. चार ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट. वहीं, तिलक वर्मा सहित कुछ ने अटपटे शॉट भी खेले. यही वजह रही कि भारतीय सितारा बल्लेबाजी की एमसीजी में हवा निकल गई.