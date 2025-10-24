Aus vs Ind 2nd ODI: 'इस बात ने भी भला नहीं किया', पठान ने उठाया मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल, वजहों पर डाली रोशनी क्यों हारा भारत

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कप्तान बदला जरूर था, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि टीम गिल शुरुआती दोनों वनडे मैच हारकर सीरीज गंवा बैठेगी. पहले मैच में सात, तो शुक्रवार को टीम इंडिया को एडिलेड में 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. और अब प्रदर्शन का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है. पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan on defeat) ने मिली हार के बाद कुलदीप यादव को इलेवन से बाहर रखने पर निराशा जाहिर की है.

पठान ने X पर पोस्ट किए संदेश में कहा, 'दूसरे वनडे में कुलदीप यादव अनिवार्य थे. अगर वह इलेवन का हिस्सा होते, तो चीजें अलग हो सकती थीं, लेकिन बड़ा स्कोर बनाने की जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर है. पावर-प्ले में लगातार दो विकेट गंवाने से भी मामला बिगड़ा. निश्चित रूप से कूपर कोनोली ऑस्ट्रेलिया का भविष्य है.'

Kuldeep Yadav was must for this game. Things could have been different had he been there but onus is on batters to score more runs. Losing 2 wickets in the power play regularly won't help the cause. Cooper Connolly is surely the one for the future for Australia. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 23, 2025

पठान ने यह ट्वीट तब किया, जब भारत लगातार दूसरे मैच में मजबूत स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहा. शुरुआत में ही विकेट गंवाने से भारत बैकफुट पर आ गया. वहीं, पठान ने भारतीय गेंदबाजी में विविधता की अहमियत बताते हुए कुलदीप यादव की अनुपस्थिति को हार की वजह बताया.

संक्षिप्त मैच रिपोर्ट: ऐसे हार भारत

वीरवार को कूपर कोनोली और मैथ्यू शॉर्ट की अर्द्धशतकीय पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एडिलेड वनडे में 2 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज अपने नाम की. 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में ही जीत दर्ज की. कूपर कोनोली ने नाबाद 61 रनों की पारी खेली. जबकि मैथ्यू शॉर्ट ने 74 रन बनाए. भारत से मिले लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी. मैथ्‍यू शॉर्ट ने एक छोर संभाला और मैट रेनशॉ और कूपर कॉनली के साथ अर्द्धशतकीय साझेदारियां की. मैथ्‍यू शॉर्ट के आउट होने के बाद कूपर कॉनली ने दूसरे छोर से स्कोरकार्ड चलाए रखा. ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है. अब सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा. मैथ्‍यू शॉर्ट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 78 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली, जबकि कूपर कॉनली ने 53 गेंदों में नाबाद 61 रन बनाए. भारत की तरफ से हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, और वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए. 1-1 विकेट अक्षर पटेल और सिराज को मिला.

इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए. भारत की ओर से रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 73 रन की पारी खेली. श्रेयस अय्यर ने 61 रन बनाए. वहीं, 9वें विकेट के लिए हर्षित राणा और अर्शदीप के बीच 37 रनों की साझेदारी की. हर्षित राणा ने 24 रन की नाबाद पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जैम्पा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए तो वहीं, जेवियर बार्टलेट ने 3 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे. स्टार्क को दो विकेट मिले.