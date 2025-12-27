AUS vs ENG 4th Test: 5,468 दिनों बाद इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत, घर में शर्मसार हुए कंगारू

द एशेज 2025-2026 की ट्रॉफी को जरूर इंग्लैंड की टीम गंवा चुकी है. मगर मेलबर्न में आज (27 दिसंबर 2025) जीत हासिल करते हुए स्टोक्स एंड कंपनी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. पिछले 5,468 दिनों से इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर जिस चीज के लिए जद्दोजहद कर रही थी. वह मिल चुकी है. अब आप सोच रहे होंगे कि वह क्या चीज थी जिसके लिए इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर 5,468 दिनों से तरस रही थी? तो उसका जबाव हम लेकर आए हैं.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हाल के वर्षों में काफी मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान कई बार इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है. मगर टेस्ट क्रिकेट में वह कंगारू टीम को उसकी जमीन पर हराने में नाकामयाब हो रही थी. मगर उसका यह सपना भी पूरा हो गया है. 26 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लिश टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5,468 दिनों बाद हराया है.

इंग्लैंड को 4 विकेट से मिली जीत

चौथे टेस्ट मुकाबले की चौथी पारी में इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 175 रनों का लक्ष्य मिला था. जिसे इंग्लिश टीम ने 32.2 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिए. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जैकब बेथेल ने 46 गेंदों में 86.95 की स्ट्राइक रेट से 40 रनों की सर्वाधिक पारी खेली.

जैकब बेथेल के अलावा सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली ने 48 गेंदों में 37, जबकि बेन डकेट ने 26 गेंदों में 34 रनों का योगदान दिया. जारी सीरीज में इंग्लैंड की पहली जीत है.

पहली पारी में जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज दूसरी पारी में कुछ खास जलवा बिखरने में नाकामयाब रहे. स्टार्क, बोलैंड और रिचर्डसन ने क्रमशः दो-दो सफलता प्राप्त की. मगर वह भी टीम की किस्मत को बदल नहीं पाए.

