India Beat England: अमिताभ बच्चन से लेकर सुनील शेट्टी तक, भारत की जीत पर गदगद हुए बॉलीवुड सितारे

India Beat England: भारत की जीत पर गदगद हुए बॉलीवुड सितारे

India Beat England in Semi-Final: गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमी फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ. जिसमें भारत ने शानदार जीत हासिल की. आखिरी ओवर तक आते-आते मैच काफी रोमांचक हो गया था. भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जेकब बेथेल ने इंग्लिश टीम को जीत दिलाने की भरसक कोशिश की. मगर वह भी नाकामयाब रहे.भारत 7 रन से जीत हासिल की. भारत की इस जीत पर फिल्मी सितारों ने रिएक्शन किया और खुशी जाहिर की. लेकिन इन सितारों के दिल को जेकब बेथेल ने जीत लिया. 

नीचे पढ़ें बॉलीवुड सितारों के रिएक्शन:-

चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए बेथेल ने कुल 48 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 218.75 की स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से आठ चौके और सात खूबसूरत छक्के देखने को मिले. उनके अलावा छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए विल जैक्स ने 20 गेंदों में 35, जबकि पारी का आगाज करते हुए बटलर ने 17 गेंदों में 25 रनों का योगदान दिया. इंग्लिश टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवरों में 246/7 रनों तक ही पहुंच पाई. नतीजन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और भारत आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया है. 

