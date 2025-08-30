W,W,W,W, कौन हैं घाटी से निकले औकिब जावेद? जिन्होंने डेब्यू करते हुए दलीप ट्रॉफी में रच दिया इतिहास

Who is Auqib Nabi? दलीप ट्रॉफी का रोमांच अपने चरम पर है. टूर्नामेंट का कॉर्टर फाइनल मुकाबला 28 अगस्त से नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच बेंगलुरु में खेला जा रहा है. जहां नॉर्थ जोन के गेंदबाज औकिब जावेद ने अपने डेब्यू मैच में ही कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है. वह दलीप ट्रॉफी में 'डबल हैट्रिक' लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. ईस्ट जोन के खिलाफ घातक गेंदबाजी के बाद हर कोई युवा स्टार के बारे में जानना चाहता है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

कौन हैं औकिब जावेद?

औकिब जावेद का जन्म चार नवंबर साल 1996 में जम्मू-कश्मीर के बारामूला सिटी में हुआ था. जावेद की मौजूदा उम्र 28 साल और 299 दिन है. वह दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं. औकिब जावेद करीब एक दशक से राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए 2019-20 में अपना पहला प्रथम श्रेणी मुकाबला खेला था. जहां डेब्यू मैच में ही वह झारखंड के खिलाफ पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे. इस आला प्रदर्शन के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और मौजूदा समय में जम्मू-कश्मीर टीम के अहम सदस्य हैं.

घरेलू क्रिकेट करियर

बात करें औकिब जावेद के घरेलू क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक 29 फर्स्ट क्लास, 20 लिस्ट ए और 27 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उनको फर्स्ट क्लास की 47 पारियों में 22.12 की औसत से 90, लिस्ट ए की 29 पारियों में 28.88 की औसत से 42 और टी20 की 27 पारियों में 26.39 की औसत से 28 सफलता हासिल हुई है.

कैसे पूरा होता है डबल हैट्रिक

आपको बात दें क्रिकेट के मैदान में अगर कोई गेंदबाज लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट लेता है तो उसे हैट्रिक कहा जाता है. वहीं अगर कोई गेंदबाज चार गेंदों पर चार विकेट लेता है तो उसे डबल हैट्रिक कहा जाता है. जावेद ने पिछले मुकाबले में ईस्ट जोन के खिलाफ अपने चार गेंदों में लगातार चार सफलता प्राप्त करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है.

