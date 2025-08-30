विज्ञापन
VIDEO: नीतीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच हुई लड़ाई, अंपायर और खिलाड़ियों ने किसी तरह किया बीच बचाव

Nitish Rana vs Digvesh Singh Rathi, DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के एलिमिनेटर मैच में नीतीश राणा और दिग्वेश राठी आमने-सामने हो गए. जिसका वीडियो सामने आया है.

VIDEO: नीतीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच हुई लड़ाई, अंपायर और खिलाड़ियों ने किसी तरह किया बीच बचाव
नीतीश राणा-दिग्वेश राठी के बीच हुई नोकझोंक
  • DPL 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज को सात विकेट से हराया
  • मैच के दौरान कप्तान नीतीश राणा और फिरकी गेंदबाज दिग्वेश सिंह राठी के बीच मैदान पर तीखी नोकझोंक हुई
  • दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई बहस और झड़प को अन्य खिलाड़ी और अंपायरों ने समय रहते शांत कराया
Nitish Rana vs Digvesh Singh Rathi, DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला बीते 29 अगस्त को वेस्ट दिल्ली लायंस और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया. जहां वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम सात विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान केवल रनों का अंबार ही नहीं खिलाड़ियों का रौद्र रूप भी देखने को मिला. वेस्ट दिल्ली के कप्तान नीतीश राणा और साउथ दिल्ली के फिरकी गेंदबाज दिग्वेश सिंह राठी आमने-सामने हो गए. इस दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी नोकझोंक हुई. जिसका वीडिओ सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतीश राणा बल्लेबाजी के लिए तैयार थे, जबकि दिग्वेश के हाथ में गेंद है. ज्यों ही दिग्वेश ने गेंद फेंकने का प्लान बनाया राणा के रौद्र रूप को देखते हुए प्लान चेंज कर दिया. जिसके बाद राणा झलझला गए. सबक सिखाने के लिए उन्होंने भी अगली गेंद पर वही कार्य किया. ज्यों ही दिग्वेश ने गेंद छोड़ने का प्लान बनाया राणा बल्लेबाजी करने से हट गए. जिसके बाद दिग्वेश का पारा चढ़ गया. उन्होंने कुछ बोला, जिसके बाद राणा ने भी पलटवार किया. परिणाम यह रहा कि दोनों खिलाड़ी बीच मैदान में ही बुरी तरह से भिड़ गए. 

सुखद भरी खबर यह रही कि दूसरे खिलाड़ियों और मैदानी अंपायरों ने बीच बचाव करते हुए मामले को सुलझा दिया, नहीं तो बात ज्यादा बढ़ सकती थी. मैच के दौरान राणा का बल्ला जमकर चला. लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने कुल 55 गेंदों का सामना किया. इस बीच 243.64 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 134 रन बनाने मे कामयाब रहे. जिसके बलबूते वेस्ट दिल्ली की टीम 17 गेंद शेष रहते सात विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. 

