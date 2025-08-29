विज्ञापन

महाभारत के श्रीकृष्ण की पत्नी की 10 फोटो, 5वीं फोटो देख कहेंगे नहीं रुक्मणि जैसी सादगी

सौरभ राज जैन ने टीवी इंडस्ट्री में कृष्णा का किरदार निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सबको पता है लेकिन पर्सनस लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
महाभारत के श्रीकृष्ण की पत्नी की 10 फोटो, 5वीं फोटो देख कहेंगे नहीं रुक्मणि जैसी सादगी
महाभारत के कृष्णा की पत्नी की देखिए 10 फोटोज
नई दिल्ली:

टीवी पर बहुत सारे एक्टर्स ने कृष्णा का किरदार निभाया है मगर बहुत कम ही लोग थे जो लोगों पर अपनी छाप छोड़ पाए थे. उन्हीं में से एक सौरभ राज जैन हैं. सौरभ ने महाभारत में कृष्णा का रोल निभाया था और लोग आजतक उन्हें इसी किरदार के नाम से जानते हैं. लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे थे. सौरभ को कृष्णा बनकर लोगों का खूब प्यार मिला है. सौरभ के बारे में तो हर कोई जानता है लेकिन उनकी पत्नी रिद्धिमा के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है. आइए आपको रिद्धिमा की 10 फोटोज दिखाते हैं.

रिद्धिमा और सौरभ की शादी साल 2010 में ही हो गई थी. दोनों ने दो साल डेट करने के बाद शादी करने का फैसला लिया था. दोनों ने साथ में डांस रियलिटी शो नच बलिए 9 में भी पार्टिसिपेट किया था.

Latest and Breaking News on NDTV

रिद्धिमा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हैं. वो सौरभ के साथ पब्लिक इवेंट्स में बहुत ही कम नजर आती हैं. हालांकि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है.

Latest and Breaking News on NDTV

रिद्धिमा के इंस्टाग्राम पर 78.8k फॉलोअर्स हैं. वो एक इंफ्लुएंसर हैं और लाइफस्टाइल से रिलेटिड पोस्ट शेयर करती रहती हैं, साथ ही वो डांस वीडियो भी शेयर करती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

रिद्धिमा कई बार सौरभ के साथ रोमांटिक फोटोज भी शेयर करती हैं जो खूब वायरल होती हैं. दोनों की वीडियोज को लोग खूब प्यार देते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

रिद्धिमा और सौरभ की लव स्टोरी बहुत ही खास है. एक इंटरव्यू में सौरभ ने इसके बारे में बताया था. सौरभ ने बताया था कि उनकी रिद्धिमा की पहली मुलाकात डांस क्लास में हुई थी. एक कॉमन दोस्त ने उन्हें मिलवाया था.

Latest and Breaking News on NDTV

सौरभ और रिद्धिमा की लव स्टोरी ऑटो में स्टार्ट हुई थी. डांस क्लास के बाद एक बार दोनों ने ऑटो शेयर किया था. जिसमें बात करने के बाद वो दोस्त बन गए थे.

Latest and Breaking News on NDTV

दोस्त बनने के बाद दोनों साथ में खूब बातें किया करते थे. धीरे-धीरे ये प्यार दोस्ती में बदल गया और दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

दो साल डेट करने के बाद सौरभ और रिद्धिमा ने शादी करने का फैसला किया. ये कपल दो बच्चों के पेरेंट्स भी हैं. रिद्धिमा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था.

Latest and Breaking News on NDTV

सौरभ और रिद्धिमा के बच्चे अब काफी बड़े हो गए हैं. दोनों को कई बार बच्चों के साथ बाहर स्पॉट भी किया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

रिद्धिमा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर हैं और अपनी फैमिली पर खास ध्यान देने के साथ सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट शेयर करती रहती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saurabh Raj Jain, Riddhima Jain
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com