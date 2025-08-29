महाभारत के श्रीकृष्ण की पत्नी की 10 फोटो, 5वीं फोटो देख कहेंगे नहीं रुक्मणि जैसी सादगी

टीवी पर बहुत सारे एक्टर्स ने कृष्णा का किरदार निभाया है मगर बहुत कम ही लोग थे जो लोगों पर अपनी छाप छोड़ पाए थे. उन्हीं में से एक सौरभ राज जैन हैं. सौरभ ने महाभारत में कृष्णा का रोल निभाया था और लोग आजतक उन्हें इसी किरदार के नाम से जानते हैं. लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे थे. सौरभ को कृष्णा बनकर लोगों का खूब प्यार मिला है. सौरभ के बारे में तो हर कोई जानता है लेकिन उनकी पत्नी रिद्धिमा के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है. आइए आपको रिद्धिमा की 10 फोटोज दिखाते हैं.

रिद्धिमा और सौरभ की शादी साल 2010 में ही हो गई थी. दोनों ने दो साल डेट करने के बाद शादी करने का फैसला लिया था. दोनों ने साथ में डांस रियलिटी शो नच बलिए 9 में भी पार्टिसिपेट किया था.

रिद्धिमा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हैं. वो सौरभ के साथ पब्लिक इवेंट्स में बहुत ही कम नजर आती हैं. हालांकि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है.

रिद्धिमा के इंस्टाग्राम पर 78.8k फॉलोअर्स हैं. वो एक इंफ्लुएंसर हैं और लाइफस्टाइल से रिलेटिड पोस्ट शेयर करती रहती हैं, साथ ही वो डांस वीडियो भी शेयर करती हैं.

रिद्धिमा कई बार सौरभ के साथ रोमांटिक फोटोज भी शेयर करती हैं जो खूब वायरल होती हैं. दोनों की वीडियोज को लोग खूब प्यार देते हैं.

रिद्धिमा और सौरभ की लव स्टोरी बहुत ही खास है. एक इंटरव्यू में सौरभ ने इसके बारे में बताया था. सौरभ ने बताया था कि उनकी रिद्धिमा की पहली मुलाकात डांस क्लास में हुई थी. एक कॉमन दोस्त ने उन्हें मिलवाया था.

सौरभ और रिद्धिमा की लव स्टोरी ऑटो में स्टार्ट हुई थी. डांस क्लास के बाद एक बार दोनों ने ऑटो शेयर किया था. जिसमें बात करने के बाद वो दोस्त बन गए थे.

दोस्त बनने के बाद दोनों साथ में खूब बातें किया करते थे. धीरे-धीरे ये प्यार दोस्ती में बदल गया और दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया.

दो साल डेट करने के बाद सौरभ और रिद्धिमा ने शादी करने का फैसला किया. ये कपल दो बच्चों के पेरेंट्स भी हैं. रिद्धिमा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था.

सौरभ और रिद्धिमा के बच्चे अब काफी बड़े हो गए हैं. दोनों को कई बार बच्चों के साथ बाहर स्पॉट भी किया गया है.

रिद्धिमा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर हैं और अपनी फैमिली पर खास ध्यान देने के साथ सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट शेयर करती रहती हैं.