असम के ये 4 क्रिकेटर भ्रष्टाचार में फंसे, ACA ने बीच मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान लिया यह बड़ा फैसला, जानें कौन हैं

असम क्रिकेट संघ (एसीए) ने चार क्रिकेटरों को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया है. इन खिलाड़ियों ने अलग अलग चरण पर असम का प्रतिनिधित्व किया है और उनके खिलाफ राज्य पुलिस की अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज की गई है. इन पर असम के कुछ खिलाड़ियों को प्रभावित करने और उकसाने का प्रयास का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा लिया था. एसीए सचिव सनातन दास ने कहा, ‘आरोप सामने आने के बाद बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी एवं सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) ने जांच की. एसीए ने भी आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रथम दृष्टया इनके गंभीर कदाचार में शामिल होने के संकेत मिलते हैं जो खेल की अखंडता को प्रभावित करता है.' इन खिलाड़ियों के नाम अमित सिन्हा, इशान अहमद,अमन त्रिपाठी और अभिषेक ठाकुरी हैं.

असम के सैयद मुश्ताक लीग मैच 26 नवंबर से आठ दिसंबर तक लखनऊ में आयोजित हुए थे और वह वर्तमान में जारी सुपर लीग चरण में प्रवेश करने में असफल रहा. दास ने कहा, ‘स्थिति के और अधिक बिगड़ने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए उन्हेंनिलंबित किया गया है. निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक जांच का अंतिम परिणाम नहीं आ जाता या संघ द्वारा कोई और निर्णय नहीं लिया जाता.'

निलंबन अवधि के दौरान इन खिलाड़ियों को एसीए, उसकी जिला इकाइयों या संबद्ध क्लबों द्वारा आयोजित किसी भी राज्य-स्तरीय टूर्नामेंट या मैच में भाग लेने से रोक दिया गया है. निलंबन के दौरान मैच रेफरी, कोच, अंपायर आदि के रूप में किसी भी क्रिकेट संबंधित गतिविधि में भाग लेना भी प्रतिबंधित है. दास ने कहा कि सभी जिला संघों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्लबों और अकादमियों को एसीए के निर्णय की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है.