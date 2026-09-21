एशियन गेम्स 2026: गोल्ड मेडल जीतने उतरेंगी भारत की बेटियां, श्रीलंका चुकता करना चाहेगा हिसाब, जानें पिच, प्लेइंग 11 और हेड टू हेड रिकॉर्ड

एशियन गेम्स 2026 के महिला क्रिकेट फाइनल में मंगलवार को भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने होंगी. कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाने वाले इस मैच में सिर्फ गोल्ड मेडल ही दांव पर नहीं होगा, बल्कि हालिया एशिया कप फाइनल की यादें भी दोनों टीमों के बीच मुकाबले को और दिलचस्प बना देंगी. भारत लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीतने उतरेगा, जबकि श्रीलंका एशिया कप 2026 के फाइनल में मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगा.

भारत टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रहा है और टीम का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है. सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन के बड़े अंतर से हराने के बाद हरमनप्रीत कौर की टीम पूरे दमखम के साथ फाइनल में पहुंची है. शेफाली वर्मा शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने सेमीफाइनल में सिर्फ 49 गेंदों पर शतक जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए. स्मृति मंधाना भी बल्ले से लगातार रन बना रही हैं, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी महत्वपूर्ण मौके पर लय हासिल कर ली है.

गेंदबाजी में भारत की ताकत उसकी विविधता है. स्पिन विभाग में दीप्ति शर्मा और श्री चरणी की जोड़ी विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बना रही है, जबकि नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ नई गेंद से असरदार साबित हुई हैं. यही संतुलन भारत को खिताब का प्रबल दावेदार बनाता है.

हालांकि, श्रीलंका को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी. टीम ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 178 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल करते हुए फाइनल का टिकट कटाया. कप्तान चमारी अटापट्टू शानदार फॉर्म में हैं और बल्ले व गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं. उनके अलावा हसीना परेरा जैसी बल्लेबाज भी टीम की बड़ी ताकत हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तेजतर्रार पारी खेलकर भारत के लिए चेतावनी जारी कर दी है.

कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क की पिच रिपोर्ट

कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है. अब तक यहां अच्छे बाउंस के साथ गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आई है, जिससे बड़े स्कोर देखने को मिले हैं. तेज गेंदबाजों को नई गेंद से थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ने की संभावना है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

भारत और श्रीलंका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 31 महिला टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं.

भारत जीता: 25

श्रीलंका जीता: 5

बेनतीजा: 1

आंकड़े भारत के पक्ष में जरूर हैं, लेकिन हाल के वर्षों में श्रीलंका ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है, जिसके चलते फाइनल में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

संभावित प्लेइंग 11

भारत: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, तितास साधु

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हसीना परेरा, विष्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षी डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), इनोका रणवीरा, सुगंधिका कुमारी, अचिनी कुलसूर्या, मलकी मदारा

ये हो सकती हैं मैच का एक्स-फैक्टर

भारत के लिए शेफाली वर्मा और श्रीलंका के लिए चमारी अटापट्टू इस फाइनल की सबसे बड़ी खिलाड़ी साबित हो सकती हैं. दोनों ही बल्लेबाज विस्फोटक शुरुआत दिलाने का दम रखती हैं और उनका प्रदर्शन गोल्ड मेडल की दिशा तय कर सकता है.