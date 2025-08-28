दानिश कनेरिया की भविष्यवाणी, इन दो टीमों के बीच होगा Asia Cup 2025 का फाइनल

Asia Cup 2025 Final prediction: पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने एशिया कप 2025 को लेकर भविष्यवाणी की है, पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर ने एशिया कप 2025 का फाइनल किन दो टीमों के बीच होगा. उसे लेकर अपनी राय दी है. कनेरिया ने उन दो टीमों के नाम बताएं हैं जो इस बार एशिया कप का फाइनल मैच खेल सकती है. बता दें कि एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से हो रहा है. और इसका फाइल 28 सितंबर को खेला जाएगा. एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाने वाला है. एशिया कप का पहला मैच अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग के बीच खेला जाएगा. फैन्स एशिया कप के आगाज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में अब पाकिस्तानी पूर्व स्पिनर कनेरिया ने एशिया कप के फाइनल (Asia Cup 2025 Final) को लेकर भविष्यवाणी की है और कहा है कि इस बार एशिया कप में काफी बड़ा उलटफेर होने वाला है.

अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए दानिश कनेरिया ने एशिया कप के फाइनलिस्ट टीम को लेकर भविष्यवाणी की और बताया है कि इस बार एशिया कप का फाइनल भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच हो सकता है. अपनी बात रखते हुए कनेरिया ने कहा कि, इस बार फाइनल भारत और अफगानिस्तान के बीच हो सकता है. यह टी-20 है और अफगानिस्तान की टीम जिस तरह से टी-20 क्रिकेट खेल रही है, उसे देखते हुए मैं समझता हूं कि फाइनल में अफगानिस्तान की टीम पहुंचेगी." (India vs Afghanistan 2025 Asia Cup Final prediction)

पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर ने आगे ये भी कहा कि, "भारत की टीम मजबूत है और वह फाइनल में पहुंचेगी. लेकिन अफगानिस्तान की टीम एक ऐसी टीम होगी, जो दूसरी टीमों को टक्कर देगी और फाइनल में पहुंचेगी. पाकिस्तान को अफगानिस्तान की टीम से बचकर रहना होगा. मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान एक बड़ी चुनौती होगी."

भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर भी भविष्यवाणी (India vs Pakistan Match Winner prediction in Asia Cup)

दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर भी भविष्यवाणी की और कहा कि, यह एक बड़ा मैच है. लेकिन भारतीय टीम, पाकिस्तान से काफी मजबूत है. मुझे पूरा यकीन है कि इस मैच में भारतीय टीम आसानी के साथ पाकिस्तान को हरा देंगे. इस समय भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी है, टीम इंडिया के पास पावर हाउस है. यह टीम खिताब भी जीतने की दावेदार है.