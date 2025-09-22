ट्रंप, टैरिफ, H-1B वीजा… न्यूयॉर्क में आज एस. जयशंकर की US विदेश मंत्री से अहम मुलाकात

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज यानी सोमवार, 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात करेंगे. यह अहम मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 80वें सत्र से इतर होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं. इस हाईप्रोफाइल बैठक को भारत-अमेरिका संबंधों में पड़े हालिया डेंट में सुधार के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद रुबियो और जयशंकर के बीच यह पहली आमने-सामने की बैठक होगी. अमेरिका ने कुल मिलाकर भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.

जयशंकर और रुबियो के बीच महत्वपूर्ण बातचीत ट्रंप प्रशासन के H-1B वीजा फीस में बढ़ोतरी के हालिया फैसले पर चिंताओं के बीच भी हो रही है. ट्रंप के साइन के बाद हुई घोषणा के बाद अब H-1B वीजा के लिए नए आवेदनों के लिए 100,000 डॉलर शुल्क देना होगा. नए वीजा शुल्क के ऐलान के तुरंत बाद तकनीकी कंपनियों और कर्मचारियों के बीच अफरातफरी फैल गई है.

अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा रविवार को जारी दैनिक कार्यक्रम के अनुसार, रुबियो सोमवार सुबह न्यूयॉर्क शहर में जयशंकर से मुलाकात करेंगे. दोनों आखिरी बार जुलाई में वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मिले थे. दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक उसी दिन (सोमवार 22 सितंबर) हो रही है जिस दिन भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते को शीघ्र निष्कर्ष पर पहुंचाने की दिशा में चर्चा करेंगे.

अमेरिका में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री- व्यापार समझौते पर चर्चा

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को शहर में अमेरिकी पक्ष से मुलाकात करेगा. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "प्रतिनिधिमंडल ने पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्ष को प्राप्त करने के उद्देश्य से चर्चा को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है."

बयान में कहा गया है कि 16 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय के अधिकारियों की टीम की भारत की पिछली यात्रा के दौरान व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई थी और इस संबंध में प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया गया था.

अमेरिका में विदेश मंत्री जयशंकर का प्लान

जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 80वें सत्र में शामिल होने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां उन्होंने फिलीपींस की विदेश सचिव थेरेसा पी. लाजारो के साथ द्विपक्षीय बैठक के साथ अपने दौरे की शुरुआत की. विदेश मंत्री ने एक्स पर इसकी जानकारी दी

लाजारो ने कहा कि अगस्त में राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस की भारत की "सफल" राजकीय यात्रा के बाद जयशंकर से दोबारा मिलना खुशी की बात है. उन्होंने कहा, "आज की हमारी चर्चा राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र आदि में सक्रिय रूप से सहयोग विकसित करने के लिए रणनीतिक साझेदार के रूप में हमारे दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है."

जयशंकर इस सप्ताह के दौरान उच्च स्तरीय यूएनजीए सत्र के मौके पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करेंगे और 27 सितंबर को UNGA मंच से सामान्य बहस में भारत की ओर से भाषण देंगे.

