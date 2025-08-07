Asia Cup 2025: मात्र एक T20I खेलने वाले इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका ! इंग्लैंड दौरे पर बुरी तरह हुआ फेल

Team India for Asia Cup: भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल टी20 टीम में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस दोनों की एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बनने की पूरी संभावना है. बता दें, 9-28 सितंबर के बीच यूएई और अबू धाबी में होने वाले 8 टीमों के टूर्नामेंट के लिए अभी टीम इंडिया का ऐलान नहीं हुआ है और यह दोनों खिलाड़ी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ हुई पांच टेस्ट मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज में नजर आए थे. इसके अलावा बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन की टीम इंडिया में जगह पा सकते हैं.

साई सुदर्शन ने पिछले साल ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था और इस खिलाड़ी ने भारत के लिए अपने डेब्यू के बाद से कोई टी20 मैच नहीं खेला है. सुदर्शन इंग्लैंड दौरे पर बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं और तीन मैचों की छह पारियों में उनके खाते में सिर्फ एक अर्द्धशतक आया है. 3 मैचों में उन्होंने 23.33 की औसत से 140 रन बनाए.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, यशस्वी जयसवाल, शुभन गिल और साई सुदर्शन भारत की एशिया कप टीम में चयन की दौड़ में हैं. टीम का चयन अगस्त के तीसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है. जायसवाल और टेस्ट कप्तान गिल ने व्यस्त कैलेंडर के कारण पिछले कुछ टी20 मुकाबलों में हिस्सा नहीं लिया है. लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद भारतीय खिलाड़ियों को करीब एक महीने का आराम मिलेगा, ऐसे में इन दोनों के महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है. बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने विकल्प खुले रखे हैं.

भारतीय टीम अगर सुपर-4 और उसके बाद फाइनल के लिए क्वालीफाई करती है तो ऐसी सूरत में उसके पास वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले तैयारियों के लिए एक सप्ताह से भी कम का समय होगा. भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में सीरीज का पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से शुरू होगा. जबकि एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को होना है.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया,"पांच हफ्ते का ब्रेक है और क्रिकेट नहीं होने के कारण संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के शानदार प्रदर्शन के बावजूद इन तीनों को टी20 टीम में जगह मिलनी चाहिए. एशिया कप में 21 दिनों में अगर कोई फाइनल तक खेलता है तो छह टी20 मैच होंगे और यह काम का अधिक बोझ नहीं है. लेकिन एशिया कप के लिए 17 सदस्यीय टीम को चुनने की अनुमति मिलने के बाद चयनकर्ता सभी विकल्पों पर सावधानी से विचार करेंगे."

यूएई की पिचों और छह महीने में होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए, जायसवाल, गिल और सुदर्शन का टीम में शामिल होना तार्किक रूप से समझ आता है क्योंकि चयनकर्ता भविष्य की ओर देख रहे हैं. 2023 के अंत में वनडे डेब्यू करने वाले सुदर्शन जबरदस्त टी20 फॉर्म में हैं. एक और महत्वपूर्ण चर्चा का विषय तेज गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की उपलब्धता है. सभी प्रारूपों में बढ़े हुए कार्यभार के बाद दोनों गेंदबाजों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया गया है और चयन बैठक से पहले उनके फिटनेस मूल्यांकन से गुजरने की उम्मीद है.

भारत का ऐसा है शेड्यूल

भारत और पाकिस्तान के बीच नौ सितंबर से शुरू हो रहे आगामी एशिया कप के दो अहम मैच दुबई में खेले जायेंगे. एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने शनिवार यह घोषणा की. भारत और पाकिस्तान के बीच लीग चरण का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में होगा. दोनों टीमों के बीच सुपर सिक्स चरण का संभावित मैच 21 सितंबर को इसी स्थान पर खेला जाएगा. 29 सितंबर को होने वाला फाइनल भी दुबई में ही होगा.

अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए, यह टूर्नामेंट टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में खेला जाएगा. एसीसी ने मैचों की घोषणा 26 जुलाई को कर दी थी लेकिन इसके आयोजन स्थल की घोषणा शनिवार को की गयी. टूर्नामेंट में कुल 19 मैचों में से 11 मैच दुबई में और आठ मैच अबू धाबी में खेले जाएंगे.

भारत अपने शुरुआती दो लीग मैच 10 सितंबर (बनाम यूएई) और 14 सितंबर (बनाम पाकिस्तान) को दुबई में खेलेगा, जबकि ओमान के खिलाफ आखिरी लीग मैच 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा. सुपर सिक्स चरण में अबू धाबी में सिर्फ एक मैच निर्धारित है. भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ है. ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग हैं.

