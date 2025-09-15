Asia Cup 2025 Points Table: पाकिस्तान को रौंदकर टॉप पर पहुंची टीम इंडिया, अब सुपर-4 का ऐसा है समीकरण

Asia Cup 2025 Points Table: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने रविवार को दुबई में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा दिया. भारत के सामने पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त नजर आया. कुलदीप, वरुण और अक्षर की स्पिन तिकड़ी के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 20 ओवर में 9 विकेट से नुकसान पर सिर्फ 127 रन बना पाई. इसके जवाब में भारत ने 25 गेंद रहते ही मैच अपने नाम किया. भारत के लिए कप्तान सूर्या ने नाबाद 47 रनों की पारी खेली. इस जीत के साथ ही भारत अब सुपर-4 में अपना एक कदम रख चुका है. भारत के चार अंक हैं और वो ग्रुप ए में टॉप पर है.

सुपर-4 का टिकट हुआ पक्का!

भारतीय टीम का सुपर-4 का टिकट लगभग पक्का है. टीम इंडिया के दो मैचों में दो जीत के बाद चार अंक हैं और उसका नेट रन रेट +4.793 का है. टीम इंडिया को आखिरी मुकाबला ओमान के खिलाफ खेलना है और उसे जीतते ही टीम ग्रुप स्टेज में अजेय रहते हुए सुपर-4 में जगह बनाएगी. ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, तीसरे पर ओमान और आखिरी पायदान पर संयुक्त अरब अमीरात है. तकनीकि तौर पर भारत को सुपर-4 का टिकट नहीं मिला है क्योंकि अभी सभी टीमें अधिकतम 4 अंकों तक पहुंच सकती हैं.

सुपर-4 की रेस

बता दें, ग्रुप ए और ग्रुप बी में टॉप पर रहने वाली दो टीमें सुपर-4 में पहुंचेंगी. ग्रुप ए से जहां भारत और पाकिस्तान को प्रबल दावेदार माना जा रहा है तो वहीं ग्रुप बी ग्रुप ऑफ डेथ है. ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच रेस है. इन तीनों में से कौन सी टीम सुपर-4 में पहुंचेगी यह देखना मजेदार होने वाला है. ग्रुप बी में फिलहाल अफगानिस्तान टॉप पर है. जबकि श्रीलंका दूसरे, बांग्लादेश तीसरे और हांग कांग आखिरी पायदान पर है. सुपर-4 में जो दो टीम टॉप पर रहेगी, वो फाइनल में पहुंचेगी.

एकतरफा मैच में भारत ने पाकिस्तान को रौंदा

दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबला एकतरफा रहा. भारतीय टीम ने बताया कि पाकिस्तान उसके सामने कहीं नहीं टिकती है. पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जिसे भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह गलत साबित कर दिया. पाकिस्तान पहली गेंद से ही बैकफुट पर दिखी. गेंदबाजी की शुरुआत करने आए हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद वाइड फेंकी थी. लेकिन, पहली वैध गेंद पर सईम अयूब जसप्रीत बुमराह को कैच दे बैठे. दूसरा विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया. इसके बाद भारतीय स्पिनर्स कहर बनकर टूटे और पाकिस्तानी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई.

कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की तिकड़ी के सामने पाकिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन बना सकी. अगर नौंवे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए शाहीन अफरीदी ने 16 गेंद पर 4 छक्के लगाते हुए नाबाद 33 रनों की पारी नहीं खेली होती तो, पाकिस्तान 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती. साहिबजादा फरहान ने 44 गेंद पर 40 रन बनाए.

पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत की. उन्होंने शाहीन अफरीदी को पहली दो गेंदों पर चौका और छक्का जड़ा. शर्मा ने 13 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाए. गिल 7 गेंद पर 10, तिलक वर्मा 31 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए. तिलक और सूर्यकुमार यादव के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रन की अहम साझेदारी हुई. सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली और छक्का लगाकर मैच जितवाया.

